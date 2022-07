David Faitelson llama "ignorantes" a la afición regia ante falta de apoyo al Tri Femenil

México.- Luego del bochornoso resultado de la Selección Mexicana Femenil en su segundo partido en el Campeonato W de Concacaf y su posible eliminación todo fue reclamos para la entrenadora, jugadoras, directivos e incluso le tocó su regaño a los aficionados de Nuevo León por su nulo apoyo al equipo mexicano. Este apunte estuvo a cargo del periodista de ESPN, David Faitelson quien en sus redes sociales se le fue directo a la que se hace llama "la mejor afición" del futbol femenil.

Luego de la derrota el comunicador como ya es una costumbre tomó su cuenta de Twitter y compartió unos cuantos mensajes en donde aseguró que le pareció triste que la la afición no e hiciera presente en los partidos del Tri, ni con Jamaica en el Universitario o en el BBVA ante Haití. Incluso reclamó que ante la presencia de las mejores selecciones como Estados Unidos y Canadá tampoco tuvieron presencia en las gradas.

"Que desilusión de la afición de Monterrey. Las entradas al Premundial Femenil de Concacaf han sido pobres. Tiene ocasión de ver a una de las mejores selecciones del mundo futbolístico (EU). Es como tener a Francia, Brasil y Alemania. Que pena. Sigan con sus Rayados y Tigres…", comentó en el primer mensaje que desde el segundo uno causó la respuesta de la misma afición que aseguró que o no son atractivos o que son en horarios complicados para asistir.

Pero las cosas no quedaron ahí ya que al ver que su mensaje causó mucha replica aseguró que la afición de Nuevo León es ignorante al no saber qué equipos y jugadoras están en el torneo, perdiéndose de grandes estrellas, "La 'mejor afición del país' también debe ser una de las más ignorantes. Tienen al 4 veces campeón mundial y al vigente campeón olímpico de futbol femenil y los estadios lucen vacíos. ¿Muy 'regios', no? Que pena", fueron las palabras que solo hizo que más aficionados le recriminaran.

Luego de eso Faitelson solo se dedicó a criticar los procesos de selecciones nacionales en donde este 2022 y lo que fue en 2021 no estuvo nada bien, quedando fuera de los torneos importantes y el perder en momentos importantes ya pasó en la Selección Mayor y ahora con la Femenil y eso tambien la afición lo ha captado.