David Faitelson no ve a Tom Brady como el mejor atleta de la historia por practicar un deporte local

Ciudad de México.- Tras el final del Super Bowl LV los análisis se apoderaron de los programas deportivos, muchas criticas, otras más para definir de una vez por todas si Tom Brady es o no el mejor atleta de la historia, pero hubo quienes opinan y no tiene miedo del que dirán y ese es David Faitelson quien dejó claro que para él el quarterback de 43 años no es el mejor solo por el hecho de jugar un deporte local.

A través de sus redes sociales expresó su opinión acerca de lo logrado por el veterano jugador y puntualizó que no tiene los suficientes argumentos para llamarlo el mejor de la historia a pesar de haber ganado su séptimo titulo y todo por jugar un deporte local, que solo tiene vigencia en Estados Unidos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Colocar a Tom Brady como el mejor atleta profesional de la historia es "un riesgo" que no voy a tomar. Empecemos por decir, con todo respeto, que practica un deporte que sólo se juega en Estados Unidos", escribió Faitelson.

A pesar de lo que podría generar una declaración de esa magnitud, sus seguidores en muchos de los casos compartieron su idea, ya que no podría compararse con otros nombres de élite quienes si tuvieron competencia en todo el mundo, casos como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Michel Jordan los más citados.

Leer más: NFL: Esto ganará cada jugador que disputó el Super Bowl LV

Colocar a Tom Brady como el mejor atleta profesional de la historia es “un riesgo” que yo no voy a tomar. Empecemos por decir, con todo respeto, que practica un deporte que sólo se juega en Estados Unidos... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 8, 2021

Aunque también hubo quienes no lo aceptaron argumentando que es una vara muy baja para medir un logro histórico como haber jugado 10 Super Bowl y tener 7 ganados. Lo que es una realidad es que se complica poder comparar a deportistas que se centran en ciertas regiones, se sabe que hay futbol americano en otros países, quizá no del mismo nivel, entendiéndolo así la NFL sería el élite de ese deporte, como también la NBA.

Para dimensionar cuan importante es el título conseguido por Tom Brady este domingo, es que al llegar a 7 Super Bowl se convierte en el jugador con más anillos en la historia incluso es la entidad en la NFL que más títulos tiene, esto incluyendo las 32 franquicias.

Los más ganadores de la NFL

Tom Brady - 7 Títulos

Patriots - 6 Títulos

Pittsburgh - 6 Títulos

Dallas - 5 Títulos

San Francisco - 5 Títulos

Green Bay - 4 Títulos

New York Giants - 4 Títulos

Leer más: Tom Brady suma su quinto MVP en el Super Bowl LV

Ahora Tom Brady tomará unas merecidas vacaciones para preparar el inicio de la temporada 102 de la NFL en el mes de septiembre en busca de su octavo título que posiblemente sería de los últimos, aunque el retiro aun no se menciona en sus alrededores.