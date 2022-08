David Faitelson se le va con todo a Santiago Ormeño; "Pin.. Ormeño"

México.- La crisis del gol en Chivas sigue muy fuerte, han sido pocos los goles que han marcado en la temporada que se pueden contar con una sola mano. Para revertir eso la directiva contrató a un delantero de último momento como Santiago Ormeño pero luego de varios partidos y varias oportunidades de gol no ha podido marcar y en el Clásico Tapatío selló el mal momento que pasa frente al arco que hasta David Faitelson le dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales por su falta de contundencia.

El partido de Chivas era malo al frente, no tenía llegada, Ricardo Cadena mandó desde el inicio del medio tiempo a Santiago Ormeño al campo para buscar su primer gol y el empate. El jugador mexicano pero que juega para la Selección de Perú tuvo algunas de gol pero no las pudo concretar, lo que hizo que la presión solo creciera más y más pues siendo el hombre gol no podía anotar. El gol del empate llegó cortesía de Carlos Cisneros quien marcó cerca del minuto 80 lo que dio más posibilidades a Chivas de marcar el de la victoria.

La reacción de David Faitelson llegó cerca de los últimos minutos del partido cuando, Santiago Ormeño pudo haber sido el héroe del partido pero no se dio pues la falta de puntería no le ayudó para marcar, cuando estaba solo frente a Camilo Vargas y su arco. Luego de la falla, el comunicador de ESPN, dejó en su cuenta de Twitter un mensaje que le llevó a Ormeño, "Perdón: Ay pin.. Ormeño", lo que desató la locura entre sus seguidores en donde hubo quienes lo apoyaron y otros que rechazaron su expresión.

Faitelson arremete contra Santiago Ormeño | Foto: Captura

Te recomendamos leer

Si bien fue el único mensaje de Faitelson a Ormeño, la afición de Chivas ya se ha encargado de "fulminar" al jugador por las grandes fallas de gol que ha tenido, todas ellas frente al arco que posiblemente ante León o Puebla hubiera anotado. El mexicano ha sumado 3 partidos, ninguno como titular, son 120 minutos en los que no ha podido anotar, racha que se extiende desde la Jornada 11 del Clausura 2022, casi 5 meses sin gol.