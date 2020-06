David Faitelson y el 'Perro' Bermúdez discuten en redes por el caso Renato Ibarra

Ciudad de México.- Han pasado los meses y el tema de Renato Ibarra y su acusación de violencia domestica sigue generando que la sociedad se divida, este caso dos de los periodistas deportivos más importantes del medio mexicano, como son David Faitelson y Enrique Bermúdez quienes se dieron con todo en redes sociales intentando defender su punto de vista sobre el tema.

Todo inició cuando el narrador de TUDN escribió un mensaje en Twitter diciendo que si ya tanto el club como su esposa lo había perdonado no habría razón para que cierto grupo en la sociedad lo siguiera juzgándolo, llamando machista e hipócrita a esas personas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En el caso de Renato Ibarra, perdonado por su esposa, por el Club América, absuelto por la ley y condenado por un sector machista e hipócrita", se puede leer en el mensaje del Perro Bermúdez.

En el caso de Renato Ibarra, perdonado por su esposa, por el @ClubAmerica, absuelto por la ley y condenado por un sector machista e hipocrita!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) June 27, 2020

De manera casi inmediata el comunicador de ESPN, David Faitelson no dudo en comentar la publicación intentando hacer quedar mal a su compañero de profesión insinuando que se identificaba con un golpeador de mujeres o que tal vez alguien le habría obligado a que emitiera ese mensaje.

Para mí está claro, Enrique, que estás defendiendo a un golpeador de mujeres. Lo que no me queda claro es si lo haces porque te identificas con ello o porque te lo ordenaron. La verdad: Tampoco esperaba mucho de ti..."

Para mi esta claro, Enrique, que estás defendiendo a un golpeador de mujeres. Lo que no me queda claro es si lo haces porqué te identificas con ello o porqué te lo ordenaron.

La verdad: Tampoco esperaba mucho de ti... https://t.co/9n1pCoJPvq — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 27, 2020

Los comantarios entre ambos sigueron pero ahora Bermúdez aclaró que no está a favor del maltrato hacia la mujer.

Que quede claro estoy totalmente en contra del maltrato a la mujer, pero también del machismo que lo ejerce e hipócritamente lo condena!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) June 27, 2020

Faitelson respondió una vez más con un par de fuertes mensajes:

Vergonzoso, totalmente vergonzoso si el América y la empresa que está detrás del América deciden solapar a un golpeador de mujeres como Renato Ibarra. ¿Qué clase de mensaje están mandando? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 27, 2020

Los “jilgueros” (comentaristas) a sueldo del América, los entiendo: tienen que comer...Pero, nuestra sociedad no puede permitirse ya más muestras de machismo y misoginia. Es una pena. “Pobres” de ustedes...

Renato Ibarra, el golpeador de mujeres, no puede jugar en el América... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 27, 2020

Todo este saltó a la luz a raíz del video que el ecuatoriano publicó en redes sociales donde pedía perdón a los aficionados y les pedía una nueva oportunidad para seguir con su carrera. Misma que al parecer el Club América le han otorgado ya que en los registros oficiales de la Liga MX el futbolista aparece como habilitado para jugar el Apertura 2020.

"Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día, y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad, como ustedes saben bien y me he manejado en la cancha, no he sido un tipo violento, voy a trabajar para buscar ayuda, mejorar como persona; voy a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados", fueron las palabras del jugador pidiendo perdón.

Renato ahora deberá esperar a que el Club América de manera oficial anuncie que su permanencia es aceptada, tanto para jugar como para hacerle saber que una vez que su caso fue resuelto todo puede volver a la normalidad.

Te puede interesar

Club América: Renato Ibarra pide disculpas y una segunda oportunidad

Luis García entra a tendencias por su pasado con Kate del Castillo