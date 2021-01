David Fitelson explota con la idea de la vacunación para futbolistas antes que la sociedad

Ciudad de México.- El proceso de vacunación en México de la vacuna contra el Covid-19 ha iniciado para el personal de salud y en pocos días con las personas de la tercera edad, pero han comenzado a circular versiones en las que planean que los futbolistas de la Liga MX reciban la dosis antes de tiempo, esto ha sido cuestionado duramente por el periodista David Faitelson que pide no usar favoritismos para cometer algo tan bajo.

A través de sus redes sociales el comunicador no se quedó callado ante la posibilidad que esto representa, incluso hizo un llamado a que los equipos un con el gran poder económico con el que cuentan no sean parte de algo así. También deja claro que los tiempos deben cumplirse por lo que las personas que están en la lista de espera son las que deben recibir sus vacunas antes nadie.

"Ni antes no después... Los futbolistas deben recibir las vacunas cuando les corresponde de acuerdo al plan nacional de vacunación covid-19. El pertenecer a una industria con dinero no les debe otorgar ninguna ventaja", declaró el titular de Futbol Picante.

Más temprano de ese su último comentario sobre la Liga MX, destacó que todo es por cuestión de dinero y que si una industria como el futbol aprovecha su poderío económico para obtener beneficios sería algo muy mal visto por otras entidades en México y en el mundo.

"La Liga MX es otra de las industrias privadas que planea comprar vacunas para sus futbolistas y agremiados. ¿Cuándo este tema de sobrevivir se transformó en una consecuencia de tener dinero", sentenció el comunicador.

El periodista está en contra de la vacunación para los futbolistas

Sus palabras han sido compartidas por gran parte de sus seguidores en redes, pero también hay quienes no la entienden pues aseguran que su tanto la Liga MX o la Federación Mexicana de Futbol consiguen la vacuna con sus recursos no habría algún problema ya que es su dinero y no tendrían que hacer algún escándalo ante la situación.

Periodos de vacunación en México

Por el momento los únicos que han recibido las primera dosis de la vacuna son el personal médico quienes se encuentran en la primera línea en batalla contra el Covid-19. En los siguientes días se iniciaría con las personas de la tercera edad quienes son del grupo más propenso a contagiarse. Y así sucesivamente hasta llegar a los grupos con menos peligro.

En el caso de los futbolistas de la Primera División de México sus edades se encuentran entre los 20 años y 35 por lo que de seguir en un estricto orden los periodos de vacunación serían de los últimos en recibir su dosis de la vacuna contra Covid-19.

Etapa 1

Esta consta de diciembre de 2020 hasta febrero del 2021 en donde el personal de salud de primera línea de control ante el Covid-19 recibió la vacunación.

Etapa 2

Febrero 2021-Abril 2021: Esta segundo periodo se tiene proyectado alcanzar a cubrir el resto del personal del sector salud que no tuvo lugar en la primera oportunidad y personas mayores de 60 años.

Etapa 3

Abril 2021-Mayo 2021: Para esta ocasión el Gobierno Mexicano comenzará con la vacunación para las personas con edades entre los 50 y 59 años.

Etapa 4

Mayo 2021-Junio 2021: La cuarta etapa de vacunación llegaría para las personas con edades de 40 a los 49.

Etapa 5

Junio 2021-Marzo2022: Esta sería la etapa oficial para que el resto de la población pueda recibir su dosis de vacunas. En esta es donde se ubicarían el su mayoría los futbolistas de la Liga MX, por lo que tendrían que esperar hasta un año más para poder estar con su vacuna.