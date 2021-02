David Juárez "La Bestia" regresará a Exatlón México para la 5ta temporada

Ciudad de México.- Gran noticia para Exatlón México y los fans de David Juárez "La Bestia" y es que se confirmó que el atleta volverá a las playas del reality de Azteca para la temporada 5 y no en la 4 como se había hablado en los últimos meses. Esto lo confirmó en el programa de Venga la Alegría al que fue invitado este jueves.

Durante la emisión del programa matutino de Azteca Uno, tuvieron de invitados a Yusef Farah, Ana Lago y David Juárez para participar en las dinámicas del mismo, y fue ahí donde Laura G, confesó que tenía una sorpresa para David y era que la producción de Exatlón México lo esperaría para la temporada 5.

La noticia cayó de sorpresa para el atleta que su primera reacción fue tapar su rostro con sus manos. De inmediato mostró su rostro lleno de felicidad y dijo que era algo que le encantaría, estar de nuevo en las playas, compitiendo, además aseguró que esta es su nueva oportunidad de ganar.

"Ya saben cuánto extraño Exatlón, cuanto quiero estar ahí y cuánto quiero ganar. Esta tiene que ser mi oportunidad y la voy a aprovechar al máximo. Ya no me tengo que preocupar por problemas de salud. La historia de "La Bestia2 no ha terminado", dijo David.

Así meses antes de que inicie la nueva temporada ya se sabe quien será el primer invitado. Por el momento no se sabe cuál será la temática, ya que las primeras 3 fueron competencias entre Famosos y Contendientes, para la 4ta la bautizaron Titanes vs Héroes donde tuvieron lugar los participantes de otras temporadas.

Salida oficial de la temporada 4

David Juárez apenas este martes dio a conocer que ya no iba a regresar a Exatlón México, hay que recordar que hace dos meses tuvo una lesión en plena competencia lo que le dejó una mano lastimada y tuvo que salir del programa, se estimaba que una vez que se recuperara podría regresar pero de acuerdo a sus declaraciones hubo algo que en su salud que le impidió volver.

"No voy a regresar a Exatlón por temas de salud. Fue una decisión muy difícil, pero siempre creo que las decisiones que se toman con base en la salud son las más sabias", comentó.

De esa manera le puso fin a su etapa en su segunda aparición en el reality. Ahora solo que quedará esperar a que la actual competencia culmine y se de anuncio de la nueva la cual arrancaría dentro de algunos meses más.