De La Torre confirma que el "Gullit" Peña está cerca

Ciudad de México.- Desde hace algunos días ha venido creciendo el rumor acerca de la posible llegada del mediocampista mexicano Carlos "Gullit" Peña a La Máquina Celeste del Cruz Azul, pues el equipo cementero busca a toda costa reforzarse de la mejor manera de cara al Torneo Clausura 2018.

Sin duda alguna el interés de los cementeros por hacerse de los servicios de Carlos Peña, ya se ha hecho oficial. Fue por palabras del mismo presidente deportivo de club Celeste, Eduardo "Yayo" De La Torre, quien hizo oficial para adquirir al mediocampista, cuyos derechos federativos le pertenecen al Rangers de Escocia.

"Tenemos 10 días con ese tema (la negociación con el "Gullit"), siempre surgen cuestiones, hasta que no se cierre por completo no lo podemos dar como oficial", expresó el presidente deportivo "Yayo" De La Torre, de esta manera el La Máquina busca hacerse de los mejores elementos para poder competir de la mejor manera en el torneo que está por comenzar.

Cabe destacar que Carlos "Gullit" Peña es muy del agrado del entrenador portugués Pedro Caixinha, quien dicho sea de paso fue el que llevó tanto al ex futbolista de León como a Eduardo "Lalo" Herrera al Rangers de Escocia, equipo al que dirigió hace algunos meses.

"Aquí siempre es una comunicación. Muchas veces la propuesta sale del director deportivo o del técnico, en este caso salió la posibilidad de "Gullit" Peña e iniciamos negociaciones. Hoy no se ha cerrado, pero está más cerca", reveló el directivo del Cruz Azul, Eduardo De La Torre.

De igual manera, "Yayo" indicó que en caso de no cerrarse el traspaso del mediocampista mexicano, no llegaría ningún otro futbolista pese a que mucho se ha mencionado de la incorporación de la joya del futbol chileno Pablo Aránguiz. "Difícilmente va a llegar otro jugador al club si no es él. Hicimos un balance y creemos que es muy favorable para el club y él", concluyó.

Durante el mercado de pases del verano pasado, el futbolista mexicano Carlos "Gullit" Peña llegó al Rángers de Escocia dirigido en ese momento por el ahora entrenador del Cruz Azul Pedro Caixinha, con el objetivo de reforzar el mediocampo hacia adelante, sin embargo, no ha cumplido con las expectativas que tanto el club como la afición espera, al grado de ser duramente criticado por la prensa de aquel país.