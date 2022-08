De la mano de Griezmann, el Atlético de Madrid se reencontró con la victoria

Dos minutos requirió Antoine Griezmann para marcar la diferencia a favor del Atlético de Madrid este lunes en la visita del equipo rojiblanco al Valencia, tras ingresar de cambio en la segunda parte del encuentro. El francés contó con un poco de fortuna pero hizo el gol que regresó a su equipo al camino de la victoria.

Después de sufrir una dura derrota en el Wanda Metropolitano la semana pasada contra el Villarreal, el equipo dirigido por Diego Simeone llegó a Mestalla con la necesidad de una victoria para no rezagarse en los primeros puestos. Sin embargo, se toparon con un Valencia aguerrido y dispuesto a vender cara la derrota.

De hecho, fueron los pupilos de Gennaro Gattuso quienes movieron primero las redes de la portería por medio de Yunus Musah, que al minuto 23 sacó un disparo inalcanzable para Jan Oblak. No obstante, tras el VAR anuló el tanto porque en una acción previa hubo una falta de Mouctar Diakhaby sobre Joao Félix.

Minutos más tarde, el videoarbitraje apareció de nuevo para corregir la expulsión de Thierry Correia por una falta sobre Álvaro Morata al 42'. Al final el defensa portugués solo recibió una amonestación, por lo que los equipos se fueron en ceros y en igualdad de circunstancias al descanso.

Sin embargo, fue de los pies del propio Correia que se originó la acción del gol del Atlético de Madrid. El zaguero luso perdió el balón en la salida ante la anticipación de Thomas Lemar, que tras una buena conducción cedió para Griezmann, que sacó un potente tiro que llegó al fondo de la portería con un poco de fortuna por el desvío de Carlos Soler al minuto 66.

Tanto Lemar como Antoine habían ingresado dos minutos antes al campo, por lo que los cambios le funcionaron al 'Cholo', que sufrió hasta el final del partido. Aunque tras el gol los Colchoneros fueron ligeramente superiores, no sentenciaron el encuentro, lo que dejó con vida al Valencia.

El conjunto che no se dio por vencido en ningún momento, pero ya no generaron oportunidades claras. Sobre el final, el Atlético hizo el segundo por medio de Matheus Cunha (83'), pero se anuló por fuera de lugar. Esto no impidió que los rojiblancos se quedaran con el triunfo, que les permitió alcanzar el séptimo sitio de la tabla, con 6 unidades.