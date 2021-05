¡De lujo! Abigail Ratchford sorprende a sus seguidores con traje de baño

La modelo e instagramer estadounidense, Abigail Ratchford, sedujo esta ocasión a sus seguidores con un traje de baño en dos colores que puso a suspirar a más de uno en las redes sociales.

Y es que la norteamericana sabe muy bien como sorprender a sus seguidores, con su bello cuerpo y lindo rostro, Abigail Ratchford da siempre en el clavo cuando sube contenido a su cuenta oficial de Instagram.

En su plataforma digital de Instagram, Ratchford es considerada la reina de las curvas, gracias a su bello y escultural cuerpo que presume en sus redes sociales.

En su publicación con el bikini de colores rosa y azul bajito, la estadounidense alcanzó un total de 56 mil 570 me gusta y varios comentarios alabando su belleza.

La fama de Abigail no solo viene de las redes sociales, claro que no, la bella norteamericana tuvo su paso por la pantala grande, en filmaciones tales como Access Hollywood en 2014, 8th Annual Babes in Toylanden 2015, Parks and Recreation5 en 2015 y The Making of Achawaii48: Annachonda Cove Hawaii 48-hr Bikini Shoot en 2016.

La gran fama de Abigail Ratchford sigue creciendo en plataformas digitales y se sigue posicionado como una de las mpás dominantes en contenido de Instagram.

Solo hay que darse una vuelta a su cuenta oficial donde cuenta con nueve mil millones de seguidores con 581 publicaciones oficiales.