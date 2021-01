¡De no creerse! América no puede tramitar la visa de trabajo de Santiago Solari y se pierde el primer juego

Ciudad de México.- Trabajar con el tiempo encima muchas veces no resulta muy bien y más cuando es de suma importancia que el hombre importante esté concentrado cien por ciento en su trabajo. Ese descuido vivió el Club América esta semana cuando por temas migratorios el entrenador argentino Santiago Solari no podrá estar en la banca del equipo ya que sus papeles no están en regla.

El problema inició desde de finales de año pues fue el 29 de diciembre cuando se anunció la llegada de Solari pero fue hasta el día 1 de enero de 2021 cuando llegó a la Ciudad de México y siendo épocas de descanso las instituciones que se encargarían de su papeleo para tramitar su visa de trabajo no laboraron esos días lo que retrasó el proceso.

De esa manera la posibilidad de que es sábado salga a la banca del estadio Azteca son casi nulas. Incluso se vio la oportunidad de haberse tramitado en otro estado de la República Mexicana pero el tema es que la razón social del Club América está en la Ciudad de México por lo que hubieran incurrido en una practica ilegal.

De esa manera se confirma que el argentino no está en el banco este sábado, a menos que mágicamente en el transcurso de los que queda de este viernes puedan conseguirla. Santiago Solari ha estado al mando del equipo desde el 2 de enero en donde tuvo su primer entrenamiento. Muchos de los aficionados han cuestionado eso pues si no cuenta con una visa de trabajo como fue que pudo entrenar el equipo siendo que ese ya es parte de su trabajo.

Bueno eso se soluciona con una simple respuesta y es que no está en una competencia legal como el torneo de la Liga MX, si bien es mejor que cuente con sus papeles en regla tampoco incurrió en una falta al presentarse al equipo donde fue contratado pero que por ahora no puede ejercer oficialmente en un campo de juego en un partido oficial.

Santiago Solari se pusó a trabajar desde que llegó a México | Foto: Club América

América saltará este sábado al Azteca sin su entrenador, aunque era lo que no querían que pasara de arrancar el campeonato sin la figura del Director Técnico en la banca. Si bien el rival en el papel no representa mucho problema para el América, es el arranque del torneo y cualquier cosa puede pasar en torno al juego lo que podría desencadenar en la primera derrota del conjunto de Coapa.

América deja fuera a Nico Castillo

La directiva del América ha hecho oficial su plantilla para el Gaurd1anes 2021 y eso quieres decir que el total de extranjeros que son 12 han sido ocupados en su totalidad, sorpresivamente Solari y la directiva decidieron que el sacrificado fuera el chileno Nicolás Castillo quien no fuera el registrado para esta temporada.

Nico viene saliendo de una lesión que lo ha tenido fuera de las canchas casi un año y para poder recuperar su nivel deberá esperar un poco más por lo que América no lo consideró para el torneo. Sorpresivamente quienes si tuvieron una nueva oportunidad fueron Andrés Ibargüen y Roger Martínez quienes si entraron en la fase final.

Junto a ellos Bruno Valdez fue de los que también entraron en la lista final, su lugar es más entendible pues su lugar es fundamental en el parado del equipo, lugar donde la temporada estuvieron fallando mucho y que al final les costó las eliminaciones.