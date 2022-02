¡De otro mundo! Alexa Dellanos disfruta de su estancia en la playa en modo diosa

Estados Unidos.- Cuando se piensa que Alexa Dellanos no puede lucir más espectacular siempre aparece con algo que rebasa todas las expectativas de quienes la siguen. En esta ocasión tuvo que visitar la playa par pasar un fin de semana relajado pero además regaló la que posiblemente es su mejor foto de lo que va del año. La influencer hizo uso de su traje de baño para resaltar su figura y de paso para embellecer el donde que de por si ya era una maravilla.

Alexa Dellanos desde los inicios del fin de semana ya había avisado que se venía algo monumental y es que tuvo la publicación desde la playa pero con un traje de baño en color blanco y aunque era llamativa no se compara con la nueva que es como su fuera hecha solo con edición, que debe tener algo en ella pero la composición tiene a la modelo como el centro de atención muy bien logrado y con un atractivo visual que es imperdible pata todos los seguidores de la influencer que sin duda se dieron cita en la publicación.

La foto de Alexa Dellanos es sencilla, de fondo es una playa con todos los colores tradicionales, el cielo y mar azules, algunas nubes y al arena blanca, un poco de vegetación verde y en el centro de la foto nada más y nada menos que la imagen de la modelo estadounidense portando un traje de baño colorido en tonalidades moradas y rosas, una adorno floral para su cabeza y lo que hizo perder la cabeza a más de uno, la pose que decidió utilizar el colocarse de lado dejando invidencia sus atributos en su lugar.

Alexa Dellanos deslumbra las redes con tremenda postal | Foto: Instagram Alexa Dellanos

Solo en unas horas miles y miles de likes y comentarios se hicieron presentes en la publicación de Alexa Dellanos, no hubo quien quedara decepcionado con la foto, reúne muchas de las cosas que aman los fans por lo que seguramente ya hay más de uno de ellos que han optado por tener su foto como fondo de pantalla. La influencer que sabe de la magnitud de que lo hecho no le queda más que disfrutar más de la popularidad y de la admiración de millones de fans como de otros más que no la siguen pero que ahora se tomaran la molestia de hacerlo.

Alexa Dellanos siempre se ha caracterizado por no tener censura en lo que sube en sus redes sociales pero si sabe que puede y no compartir ya que lo último que desea es una sanción por la plataforma, por ello solo se limita a tener el contenido que le gusta y que puede subir, al final de cuentas todo lo que comparte es aplaudido pues nada tiene desperdicio.