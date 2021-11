¡De otro mundo! Ennid Wong modela coqueto conjunto y comprueba que ya es una reina en las redes

México.- Ennid Wong estuvo de visita en San Luis Potosí y no dejó pasar la oportunidad de darle un toque de luz a un día nublado y es que la modelo mexicana no dudó en tomarse un par de fotos que solo fueron para comprobar que cada vez está más cerca de la perfección físicamente con medidas irreales que enloquecen a sus fans que no paran de pedir más y más de la tamaulipeca.

Fue gracias a su cuenta de Instagram que las fotos de Ennid Wong se hicieron tendencia, si bien las imágenes no son nada reveladoras en cuestión de algún descuido o que puede dejar poco a la imaginación, al contrario fue una foto más que que normal pero la perfección del físico de Ennid Wong lo hace mucho más llamativo pues el atuendo ajustado define la silueta de la modelo que es lo que llama la atención, además de tener una llamativa cintura que pelea entre las más pequeñas de las redes.

La ropa además es sencilla, un conjunto deportivo como muchos que ha utilizado para hacer ejercicio pero ahora optó por un color beige y in lindo gorro para darle el toque más deportivo, además de sus tenis. No es un secreto que la figura de Ennid Wong es más que llamativa, la modelo se ha encargado de darle forma a su gusto con las formas que más se le haya facilitado, lo que si es que ha logrado algo que impresiona en cada lugar que se pare pues es

muy imponente a la vista.

La respuesta fue más que clara, amigas y fans no dudaron en dar su opinión sobre el atuendo de Ennid Wong y le dijeron que lucía espectacular y que además su figura era de otro nivel siempre haciendo referencia a su cintura que sin temor a equivocarse la consideran una de las más pequeñas entre muchas influencers ya que las medidas de sus caderas y pecho sobrepasan mucho la de su cintura lo que hace que luzca de 10. Asimismo los likes fueron impresionantes apenas en horas con más de 37 mil reacciones.

Ennid Wong deleita a sus fans en redes sociales con llamativa imagen | Foto: Instagram Ennd Wong

Y parece que Ennid Wong quedó tan contenta con los piropos que recibido que este fin de semana anunció una gran sorpresa para sus fans y es que les dijo que su OnlyFans está con un 50% de descuento gracias al Buen Fin lo que desató una vez más la locura ya que la modelo dejó una probadita con una foto de ella modelando un coqueto traje de baño muy colorido que tambien fue la sensación en sus redes.

Ennid Wong se mantiene en ascenso en sus redes sociales, cada vez es considerada como una de las reinas especialmente en Instagram aunque tambien tiene presencia en otras plataformas pero siempre es una de las que está presente y las que se lleva las visitas por eso y más es una de las mejores en lo que hace.