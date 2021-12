¡De otro mundo! Sommer Ray deja helados a todos con impresionante outfit

Estados Unidos.- Cuando se habla de atrevimiento y hasta jugar con fuego en las redes sociales se tiene que mencionar a Sommer Ray, la modelo una vez más ha dado de que hablar, luego de modelar ante sus seguidores lo que puede ser el mejor outfit para cerrar el año, aunque viendo lo capaz que puede llegar a ser, se ve complicado que no pueda superar las impresionantes fotos que ha regalado a sus millones de seguidores.

Sommer Ray organizó una nueva sesión fotográfica en lo que parece ser su casa, pero para esta ocasión decidió que iría un nivel más arriba y para darle ese toque pícaro y de atrevimiento del que gusta decidió usar un vestido negro con mucha más transparencia de lo que se pudieran imaginar ver en su cuenta. Sommer Ray dejó muy poco a la imaginación, solo se percató de cubrir las zonas comprometedoras pero en si ya el atuendo sobrepasa los niveles que ella acostumbra.

Claro al outfit no podría estar completo si no se utilizaba alguna prenda con diseño se animal print y eso fueron las botas largas hasta sus rodillas que dieron el toque de poderío y un contraste muy marcado que al final de cuentas hasta se podría dar que pasó desapercibido ante lo más llamativo que era ver la figura de la influencer, ese mismo que tanto le ha costado lograr a base de ejercicio y mucha alimentación de calidad para lograr resultados maravillosos.

En total fueron 4 las fotografías que Sommer Ray compartió en su Instagram y que solo en un par de horas ha logrado más de 662 mil reacciones y van en aumento pues ninguna de las cuatro tiene desperdicio y mucho menos si va elevando la intensidad. La influencer estadounidense poca vergüenza tiene ante las cámaras y eso ya lo dejó claro en su pasado disfraz de Halloween cuando utilizó un atuendo similar pero en color rojo y con más volumen pero algunos detalles fueron similares y ahí los millones de likes se hicieron presentes.

Sommer Ray reventó las redes sociales con este bello outfit | Foto: Instagram Sommer Ray

Sommer Ray es una modelo que se caracteriza por publicar las cosas tal y como son, y ella se incluye, le gusta ser así de irreverente en la plataforma y le ha traído mucho gran seguidor que la alienta a seguir por ese camino, no por nada tiene más de 25 millones de fans, aunque tambien tiene una gran suerte pues muchas se sus publicaciones son muy graficas como esta pero Instagram por ahora no le ha llamado la atención para que modere su contenido, básicamente juega con el reglamento de lo que puede y no subir.

Por el momento Sommer Ray seguirá disfrutando de todo lo que pueda en redes y de su fama que ya de por si la que ella se ha generado con su trabajo y publicaciones, tambien carga con la que le dio su madre la espectacular Shannon Ray, una de las leyendas del modelaje y del medio en lo Estados Unidos.