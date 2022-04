¡De pronto flash! Tania García deslumbra con coqueto traje de baño azul

México.- Hay personas que trabajan en las grandes ciudades y todos los días están rodeados de la tecnología pero lo que en realidad desean es estar en la playa disfrutando de un rico sol, arena rozando sus pies y claro impresionar con su encantadora figura en trajes de baño, tal es el caso de Tania García quien desde siempre se ha declarado fan de la vida en la playa y solo basta con ver sus publicaciones en redes para saber que tanto estaría dispuesta a hacer para estar siempre en ese lugar.

Hace algunas semanas Tania García decidió darse una escapadita a la playa de Quintana Roo, de donde no quería salir, "A la playa y al mar, siempre es un placer regresar. Me siento viva aquí", escribió la nutrióloga más bella de las redes sociales. Y claro su estancia no iba a estar completa si no compartía al menos una foto de su forma de disfrutar y lo hizo con 3 encantadoras tomas.

La influencer decidió darle un poco de luz a sus fotos modelando un traje de baño en color azul, conformado por dos piezas y que desde cualquier ángulo lucía de maravilla. Incluso llegó a hacer alusión al famoso tema interpretado por Luis Miguel, "La chica del bikini azul" que en esta ocasión quedó a la perfección y que por si fuera poco fue bien recibido por sus seguidores.

Así de bella lució Tania Garcia en su visita a la playa | Foto: Instagram Tania García

Entre los comentarios que por lo general son de muchas más mujeres que están encantadas con todo lo que Tania García hace por ellas para animarlas y hacerlas iniciar un cambio, con esa misma emoción le recuerdan a ella lo bella que es, "Preciosa por dentro y por fuera", "En todas tus fotos te ves linda", "Chula, bellísima como siempre", son algunos de los mensajes que la tambien modelo de redes ha conseguido sin olvidar los más de 17 mil likes que ha podido juntar.

Tania García se ha caracterizado por su gran corazón y sus buenas intenciones de querer hacer un cambio a través de la alimentación y del ejercicio, ella es su más grande prueba de éxito y quiere repetirlo con cuantas más personas pueda y eso es lo que día a día realiza en sus redes y de paso con fotos como estas ayuda a incrementar las posibilidades de que las cosas se den.