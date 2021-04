¡Debut victorioso! Bad Bunny brilla en Wrestlemania y vence a The Miz y John Morrison

Tampa, Florida.- ¿Habrá algo que Bad Bunny no haga bien?. Es la pregunta que muchas personas se pueden hacer tras ser estrella del momento dentro de la música y ahora incursionando como superestrella de la empresa luchística de los Estados Unidos, la WWE.

El "Conejo Malo" tuvo una noche esplendorosa en su debut como luchador profesional en Wrestlemania 37. Así como llega con un estilo y forma de aparecer en los escenarios, desde su entrenada el puertorriqueño agradó y encendió el "flow" entre los fans del Universo WWE al escucharse su melodía "Booker T" durante su ingreso al cuadrilátero, donde ya lo esperaban The Miz y John Morrison.

Comenzando en la esquina de los técnicos, le pidió el canjeo a su compañero Damien Priest, teniendo confianza y motivación por enfrentar a "The Awesome", a quien dominó en el ring tras enseñarle sus mejores movimientos al estilo del caribe al igual que a John Morrison, dejando sorprendido a su compañero Priest y a todos los amantes de la Lucha Libre.

Sin duda, Bunny se encontró con sed de venganza por todo lo que ocurrió desde el pasado 31 de enero en la función del Royal Rumble con sus oponentes, hasta haber pintado su costoso auto de lujo durante el backstage de la función del Monday Night RAW de esta semana.

Volando desde la tercera cuerda, repitiendo la dosis que aplicó Damien Priest sobre The Miz, el equipo estuvo a punto de acabar con los rudos en un doble conteo, pero ambos se salvaron en dos latidos, no obstante, la ventaja siguió para el rapero y el luchador que no permitieron a Miz y Morrison meter las manos en la arena.

Además Benito sorprendió al mundo tras realizar lo que podría ser su propio movimiento personal al sujetar a Morrison entre sus piernas y realizar una voltereta con él, para dejarlo fuera de combate debajo del cuadrilátero, lo que aprovechó Damien para sujetar a The Miz y que terminará en la lona tras el vuelo del conejo.

Victoria de Damien Priest y Bad Bunny

Los tres golpeos sobre el ring determinó la primera victoria en la carrera de Bad Bunny en la WWE, y lo mejor es que acaeció en pleno Pago Por Ver del aniversario 37 del Wrestlemania en el Raymond James Stadium. Logró un Grammy por mejor álbum Pop Latino en este 2021 y ahora consigue su primer triunfo en la Lucha Libre.