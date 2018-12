Dejo mi corazón en Los Mochis

Importante decisión. Al sonorense Ramón Urías le duele mucho dejar a Cañeros de Los Mochis en una situación tan difícil como es la que está pasando al estar peligrando su boleto a la primera etapa eliminatoria de play-offs de la Liga Mexicana del Pacifico “pero el equipo tiene elementos de mucha valía que pueden ocupar mi lugar, ojalá salgan las cosas y pueda ver a mi equipo en la postemprada”, dijo el brillante prospecto de los Cardenales de San Luis, organización de Grandes Ligas que lo ha parado en su actividad del beisbol invernal para que llegue en las mejores condiciones físicas posibles a los entrenamientos primaverales.



El pelotero de 24 años está convertido en uno de los prospectos mexicanos más interesantes para los Estados Unidos y es por eso que la organización de Cardenales de San Luis lo tiene bien protegido.



“No ha sido un decisión fácil de tomar, pero creo que el equipo ya está bien, se está viendo bien en esta segunda vuelta y estoy seguro que tendrán buenos resultados”.

¿Cómo miras ese nuevo reto que te encuentras en tu carrera ahora con la invitación a los entrenamientos del equipo grande de Cardenales de San Luis?

Bien, estoy muy contento por eso, por esa oportunidad que viene en 2019 y creo que tengo que prepararme muy bien física y mentalmente para responder y aguantar una temporada tan larga, es de lo mejor que me ha pasado en mi carrera y no queda otra más que seguir trabajando fuerte y creyendo en tí para que las cosas salgan bien.

¿Cuál crees que sea la pared más importante que te pueda obstaculizar que te ganes un lugar en el equipo grande de San Luis?

La verdad no veo ninguna limitación, creo que todo está en mis manos y solamente hay que trabajar fuerte y estar saludable para que eso se de, claro, no será fácil porque cada equipo de Grandes Ligas tiene mucha calidad, no por nada están ahí los mejores peloteros del mundo y no hay otra que tratar de aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se te brinde. Hay que tener la mente fuerte y seguir siendo humilde por siempre.

¿Qué sentimiento te deja el tener que dejar al equipo de Cañeros de los Mochis en una situación crítica?

Yo voy a dejar mi corazón aqui en Los Mochis porque la La verdad no es nada fácil esto, tambien es algo que no puedo controlar, Ya llevo aquí tres años y los he disfrutado al máximo, me siento a gusto aquí, he tenido buenas temporadas, es un cluhouse donde te encuentras compañeros que te transmiten mucha alegria, buena vibra.

¿Cuál sería tu mensaje para la afición de Cañeros de Los Mochis?

Agradecerle en gran forma el apoyo que siempre he tenido de todos y pedirles comprensión, fue una decisión muy dificil el tener que irme.