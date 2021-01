¿Del Boxeo a la MMA? Mike Tyson entrenó dentro del Octágono e ilusiona a sus fanáticos

Estados Unidos.- Mike Tyson, el ex pugilista que retomó su participación a los 54 años estuvo presente en una reciente práctica dentro de la estructura del octágono de la MMA, situación que llenó de ilusión a los aficionados, quienes comenzaron a tener la expectativa de ver, en algún momento, al Iron Mike en una próxima pelea dentro de la jaula.

Después de haber tenido un electrizante combate frente a Roy Jones Jr en el pasado noviembre del 2020, Tyson siguió sorprendiendo a los fanáticos por cada uno de sus golpes repletos de acero y un estilo propio de boxear, idéntico que no ha desaparecido tras 15 años de retiro.

Hoy día, en un reciente video compartido por su propio entrenador, Rafael Cordeiro, se puede percibir al veterano soltar una combinación de 1-2 jabs para después rematar con distintos ganchos llenos de agresividad a su "sparring" de adiestramiento.



Asimismo, el propio Rafael Cordeiro es uno de los lideres de entrenamiento de las Artes Marciales Mixtas (MMA por sus siglas en inglés) en el planeta. Por tal motivo cuenta con una jaula en donde otorga a Tyson realizar sus diversos encontronazos a su ayudante.



El video de 17 segundos refleja la calidad del americano al estar enfocado en su actuación, por lo que no contó con su nivel de fuerza ante su adversario, ocasionando el asombro de los presentes dentro del gimnasio y el mundo de las redes sociales.

Rememorar que Mike hizo la confesión de planear su regreso en una siguiente pelea al terminar su exhibición en el Staples Center de Los Ángeles, al término de su último combate contra Jones Jr. El Kid Dynamite argumentó: Sí, en lo absoluto y lo haré de mejor forma".

De esa forma la afición pensaría en ver a Myke Tyson dentro de la MMA, sin embargo, esto parece no ser posible ya que el ex boxeador únicamente ingresó en el octágono para dedicarse a entrenar sus rspectivos movimientos, no para luchar como un combatiente de UFC.