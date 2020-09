Demanda interpuesta por Canelo Álvarez debe ser corregida: Corte

Una corte distrital de Estados Unidos ha desestimado una demanda que interpuso Saúl 'El Canelo' Álvarez, debido a que nombra a muchas partes a la vez y sin sustentar adeacuadamente las acusasiones, por lo que el mexicano deberá orregir y volver a presentar la querella hasta el próximo 28 de septiembre.

La demanda judicial que presentó el peleador jalisciense en el estado de California debe volverse a redactar, para luego ser considerada por un tribunal federal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Álvarez acusa a DAZN y la promotora, Golden Boy Promotions (GBP) y su dueño, Oscar De la Hoya, de incumplimiento de contrato y otros cargos, causando daños por más de 280 millones de dólares.

Pero ahora el caso es desestimado, debido a los abogados de El Canelo Álvarez nombraron a múltiples acusados, a la vez, sin definir claramente las jurisdicciones, laborales, de esta empresas y particulares responsables.

Saúl 'Canelo' Álvarez entabló una demanda ante un tribunal federal, alegando incumplimiento de contrato por parte del servicio de streaming DAZN, la empresa promotora Golden Boy y su director ejecutivo Óscar De La Hoya.https://t.co/mk7oVOat8F — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) September 10, 2020

Debido a que nombra a tantas partes, a la vez, la responsabilidad de identificar, adecuadamente, dónde realizan sus negocios (sus jurisdicciones) de las empresas demandadas, recae sobre el que está demandando, Canelo Álvarez.

En la querella el mexicano acusa a DAZN North America, Inc., DAZN Media Inc., DAZN US LLC., Perform Investment Limited, Golden Boy Promotions LLC, Golden Boy Promotions Inc. y Oscar De La Hoya, a la vez, buscando reparar daños de más de 280 millones de dólares.

“Debido a que la Demanda alega la ciudadanía de los demandados de LLC como si fueran corporaciones, en lugar de compañías de responsabilidad limitada, la Demanda no ha alegado apropiadamente la ciudadanía de esas partes", dijo el juez, Percy Anderson, de la corte distrital de Estados Unidos.

Agregó que: "En ausencia de circunstancias inusuales, una parte que busque invocar la jurisdicción de diversidad debería poder alegar afirmativamente la ciudadanía real de las partes relevantes…Como resultado, las alegaciones de los Demandantes no son suficientes para invocar la jurisdicción de diversidad de este Tribunal”.

La relación entre Saúl Álvaez, Óscar de la Hoya y DAZN se ha tensionado, por conflictos de intereses económicos, lo cual ha retrasado el regreso del campeón mexicano a los cuadriláteros.

De hecho El Canelo no ha peleado este año 2020 y solamante ha hecho tres combates desde que firmó el histórico contrato por cinco años con la empresa de streaming DAZN, por 350 millones de dólares, una cifra récord para un boxeador profesional.