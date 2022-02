Demi Rose se roba las miradas en redes luciendo su figura en traje de baño desde la piscina.

La modelo Demi Rose sigue dando de qué hablar en redes sociales luciendo su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones, así como el gran estilo de vida que lleva gracias al mundo de las pasarelas deleitando a sus seguidores.

Demi Rose se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales compartiendo cada uno de sus proyectos no solo en el mundo del modelaje, sino también algunos proyectos que ha lanzado como cantante y ahora como toda una sensación dentro de Instagram.

La joven de 26 años nació en Birmingham, Inglaterra donde realizo sus estudios para después ingresar a la universidad donde tomó cursos de terapia de belleza y clases de español en el Walsall College pensando en su futuro hasta alcanzar la fama en diferentes redes sociales.

Leer más: Liga MX: José Juan Macías se pide disculpas a la afición de Chivas con mensaje en redes sociales

En esta ocasión la Rose Mawby se robo las miradas de sus seguidores al mostrar su espectacular figura en un lindo traje de baño desde la piscina donde dejo ver sus mejores curvas adornando su silueta con su largo cabello y encantadora mirada.

“Long time no selfie �� (Mucho tiempo sin selfie)”, escribió Demi en la publicación donde mostró su linda figura mientras todavía mantenía la mitad de su cuerpo dentro del agua luciendo un traje de baño floreado recibiendo más de 400 mil me gusta y más de cuatro mil 800 comentarios donde los elogios por su figura no se hicieron esperar.

Demi Rose luciendo su linda figura en redes sociales/Foto: Instagram

Demi Rose se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales luciendo su linda figura en cada una de sus publicaciones, compartiendo además imágenes de su trabajo en el mundo del modelaje como de su gran estilo de vida convirtiéndose en toda una celebridad en Instagran sumando más de 19 millones de seguidores.

Leer más: Liga MX: América tiene 110 días sin triunfo en la era de Santiago Solari