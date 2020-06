Dennis Rodman pide fin a violencia en las protestas de George Floyd

Estados Unidos.- Dennis Rodman hace un llamado a los saqueadores para detener la destrucción en todo el país y protestar pacíficamente a la luz de los hechos que dieron con la muerte de George Floyd en Minneapolis.

Por favor, por favor entiendan que tenemos que vivir juntos. Somos seres humanos. No estamos jodiendo animales, somos seres humanos, dijo Rodman en un video en TMZ.

Rodman comparó las protestas que ocurrieron hoy con los disturbios de Los Ángeles en 1992, y dijo que las generaciones más jóvenes pueden no tener una apreciación total de cómo las cosas se descontrolaron en ese entonces.

Es una mala situación y creo que todos deberíamos entender el hecho de que hay una nueva generación, dijo Rodman en el video.

“Todas las personas de mi edad sabían sobre el asunto de Rodney King, y las cosas comienzan a suceder, la gente saquea, enciende incendios, daña las casas, los negocios y otras cosas por el estilo. Ahora tenemos este incidente".

"¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué nos estamos lastimando de nuevo? ¿Por qué no simplemente ayudarse mutuamente, tomarse de las manos y tratar de resolver el problema?".

"No creamos este problema, pero adivina qué, podemos ayudar. Especialmente la nueva generación, la generación 24/7, nos ayuda como individuos mayores a entender esto. No le agregues nada. No lo agregue. Ayúdanos, y ayuda a todos en este momento ".