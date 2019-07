Deportista mexicana cambia de nacionalidad por falta de apoyo

Cd. de México, México 02-Jul-2019 .-La esgrimista Paola Pliego dejó la nacionalidad mexicana para representar la bandera de Uzbekistán.

A través de sus redes sociales anunció que las autoridades del deporte mexicano la han decepcionado y abandonado, motivos por los cuales decidió competir por el país asiático, que representará en el Campeonato del Mundo de Budapest.

"Continuaré entrenando a tope todos los días, con la esperanza de competir al más alto nivel, demostrándome nuevamente de qué soy capaz y de lo fuerte que soy, segura de que puedo salir adelante. He hecho todo lo que mi corazón me ha dictado.

"Desafortunadamente, no podré hacerlo por el país que más tanto quiero y por el que tanto he luchado. Ante los atropellos e infamias de los que he sido víctima por las autoridades deportivas mexicanas, he decidido aceptar representar a otro país que generosamente me ha abierto sus puertas; me ha ofrecido la oportunidad de luchar por mis sueños y objetivos, y vistiendo sus colores con orgullo, como agradecimiento al haberme tendido la mano en un momento en el que veía todo perdido. Espero poder corresponder a tanta generosidad y poner su nombre y el mío en lo más alto de los podios", se lee en el comunicado de Pliego.

La especialista en sable se pronunció en contra del ex titular de la Conade, Alfredo Castillo, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla y la actual titular del deporte nacional, Ana Guevara.

"Alfredo Castillo: Me viste llorar y sufrir algo injusto, sabías que era inocente y no hiciste nada, todo tu equipo en CONADE esta especializado en la investigación; sin embargo, nadie buscó al culpable...Carlos Padilla: Lo más valioso de un ser humano es su palabra y tu palabra no vale nada...eres la cabeza de la corrupción en el deporte mexicano junto con sus federaciones...Ana Guevara: Te quedaste en el discurso cuando eras nuestra esperanza...pensamos que querías dirigir y cambiar el deporte, no utilizarnos para buscar una mayor proyección política", lanzó.

El año pasado Pliego denunció en redes sociales que por corrupción quedó fuera de la Copa del Mundo de Baltimore, el los Juegos Olímpicos de Río fue excluida de Río 2016 por supuesto dopaje, pero luego exonerada por la Federación Internacional de Esgrima.