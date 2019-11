Derramé lágrimas cuando me enteré de mi llamado: Sepulveda

Guasave, Sinaloa.- El defensa guasavense Gilberto “Tiba” Sepúlveda, quien milita con Chivas de Guadalajara, expresó la gran alegría que invadió su cuerpo al momento de recibir la notificación que confirmaba su llamado a la Selección Mexicana mayor, al cual comanda el argentino, Gerardo “Tata” Martino.

El nativo de Callejones de Guasavito no pudo contener las lágrimas al ver realizado su sueño, ese por el que muchos futbolistas luchan y que en la mayoría de las ocasiones no se les cumple.

¿Qué reacción tuvo cuando se enteró de la convocatoria?

No pude contener las lágrimas de la emoción cuando me enteré de esta gran noticia, la verdad que le doy muchas gracias a Dios por permitirme dar grandes pasos en mi carrera, pues este no es solo un logro personal, sino de toda mi familia y gente que me ha estado apoyando.

Se imaginaba contar con una oportunidad así...

Para todo jugador de futbol profesional el ser llamado por tu selección es siempre un sueño, sin duda yo siempre trabajo día con día para llevar mi preparación futbolística a otro nivel y creo que mi disciplina ha jugado un papel importante para ser tomado en cuenta por el cuerpo de trabajo de Gerardo Martino.

¿Qué opinión tiene de Gerardo Martino?

Me parece un excelente técnico, al que le gusta trabajar con jóvenes y es bastante disciplinado, y la verdad que su gran trayectoria como estratega lo avala para estar en un proyecto tan importante como lo es la Selección de México, además me ilusiona mucho lo que pueda aprender al estar bajo las riendas de él y su cuerpo técnico.

¿Está preparado para frenar el ataque de selecciones importantes del área de Concacaf?

Conozco algo del nivel que se vive a nivel de selección en la zona de Concacaf, pues anteriormente he militado en selecciones menores y logré aprender algo sobre el estilo de juego que usan los países de esta área, sin embargo para eso me preparo, para asumir retos y dentro del campo pienso que todo es posible. Sin duda tengo esta motivación que me ayudará a realizar un buen papel frente a equipos grandes.

Gilberto Sepúlveda durante un partido con las Selecciones menores/Agencias

¿Qué le aportará a la selección mayor Gilberto Sepúlveda?

Yo estoy dispuesto a ofrecerle seguridad al equipo, así como confianza y velocidad en el terreno de juego, pero sobre todo hambre y ganas de poder hacer las cosas bien, que eso es lo que busca uno como jugador joven, el poder contar con una oportunidad para demostrar todo el trabajo que uno puede realizar al tener este tipo de llamados.

¿Qué le dice a sus padres, hermanos, familia, amigos y aficionados con los que cuenta en Guasave?

Primeramente quiero agradecer a mis papás, Mario Sepúlveda y Alba Luz López, que siempre me apoyaron a diario en este gran sueño que tuve desde niño, sin embargo, hoy se ha cumplido y es gracias a ellos, a mis amigos y familiares que siempre me respaldaron, y sobre todo a Dios por hacerme llegar esta gran oportunidad.

No les fallaré y daré lo mejor de mí para que mi municipio, estado y barrio de Callejas, estén orgullosos del trabajo que realicé tanto para mi selección como mi equipo de Chivas de Guadalajara.