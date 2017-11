¿Derrick Rose planea retirarse?

El armador de los Cleveland Cavaliers, Derrick Rose, está viviendo uno de los momentos más difíciles en su carrera profesional debido a que las lesiones siguen haciendo de la suyas por lo que no lo han dejado continuar a como él quisiera. Por esa razón, de acuerdo con el portal de ESPN, el basquetbolista estaría evaluando su futuro dentro del deporte ráfaga e inclusive podría anunciar su retiro de las duelas.

Y no es para más pensar eso, pues Rose, no ha entrenando con el equipo mayor de los Cavaliers en la mayor parte d la semana y de acuerdo con el medio antes mencionado, su regreso no está muy claro. “cansado de lesionarse. Eso se está cobrando un alto precio en lo psicológico”, dijo una fuente a ESPN.

Derrick Rose ha estado fuera en 11 de los 18 encuentros que ha disputado los Cavaliers de Cleveland en esta temporada, esto incluyen los últimos siete en los que ha estado ausente por un esguince en el tobillo.

CUANDO ROSE FUE EL MÁS VALIOSO EN LA NBA

En el año 2011 el armador Derrick Rose se consagró como una gran estrella de la NBA, pues en ese entonces fue el Jugador Más Valioso de la liga cuando militaba en los Chicago Bulls, convirtiéndose así en el jugador más joven en lograrlo.

Derrick Rose, estuvo por última vez con el equipo de los Cavs de Cleveland en la victoria por 116-88 ante los Pistons de Detroit. Sin embargo, aunque su ausencia genere dudas el portavoz del equipo justificó la misma, lo que significa que seguramente el jugador se encuentra en etapa de recuperación y de igual manera pensando en algún futuro.

El entrenador de los Cleveland Cavaliers, hace una semana declaró que el armador estadounidense estaría fuera de las duelas por lo menos dos semanas debido a una lesión en el tobillo de la que no se ha podido recuperar, pues cabe recordar que el 20 de octubre el jugador se lesionó luego de caer aparatosamente tras una falta en su contra.

Rose de 29 años de edad, no ha sido respetado por las lesiones tanto en la rodilla como tobillo, las cuales le frenaron cuando pasaba uno de los mejores momentos de su carrera. Desde ese momento ya no fue el mismo y pese a querer retomar su nivel los "males" siguen persiguiendo a la estrella de los Cavs.