Descarta Damm participación en eLiga

México.- Ante las muestras de apoyo y las peticiones de la afición felina para que juegue en la eLiga MX con los Tigres, Jürgen Damm salió a las redes sociales y en Twitter agradeció las muestras, pero dejó claro que no piensa participar en el torneo.

Esto postura se debe a que no lo han considerado no sólo para la eLiga, sino para nada del equipo desde que anunció su partida al Atlanta United, de la MLS, al finalizar el Clausura 2020.

"Hola a todos los Incomparables, antes que nada muchas gracias por su apoyo y cariño. Me gustaría comentarles que como a mi nunca me consideraron desde un principio para la eLiga y prácticamente para nada relacionado al equipo desde que anuncié mi salida, NO pienso ya participar", escribió en la carta.

"No es un tema de orgullo, simplemente pienso que las cosas no se deben forzar y que hay que respetar las decisiones tanto del club de no ponerme, como la mía de salir en verano. Mi deseo es terminar de la mejor forma el campeonato y cerrar un ciclo maravilloso de cinco años. Además, no hay que olvidar que esto es un juego y que debemos divertirnos".

"Sigamos apoyando como siempre ha caracterizado a la mejor afición de México".

Tigres no sabe lo que es ganar en la eLiga, hoy fue goleado 6-0 por el Atlas y es penúltimo puesto del torneo, sólo está arriba del Cruz Azul.

A toda la afición��⚽️ pic.twitter.com/k3vL7lZbMe — Jürgen Damm (@jurgendammr25) April 18, 2020

Muchos comentarios se desprendieron sobre su postura en Twitter, la mayoría a favor, pidiendo que represente a Tigres, pero hubo también comentarios en contra, como el de @MarioRu28554027, quien le pidió "que dejara de llorar en redes sociales", ya que si no jugaba era porque no daba el kilo, a lo que Damm respondió siendo autocrítico.

Por lo mismo decidí salir, hay más y mejores jugadores en mi posición y uno tiene que ser autocrítico, tomar decisiones y no caer en zona de confort. Yo acepto mi deuda y no lloro en redes para escudarme", comentó Damm.

