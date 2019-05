Descarta Martino arriesgar al 'Chucky'

Cd. de México.-Hirving Lozano destaca entre los 29 preconvocados a la Copa Oro, pero Gerardo Martino no lo arriesgará si no está en plenitud física.

"En el caso de Lozano no me planteo en qué momento pueda estar y cuál es la conveniencia de que esté en otra Fase.

"Lo que me preocupa es que el jugador se ponga bien y si no puede estar en la partida habremos contribuido a la mejoría de la lesión. Si lo podemos poner bien también está bien. Lo importante es que esté al 100. Necesitamos un futbolista para los próximos 4 años, no para 30 días", dijo el técnico de la Selección Mexicana.

Agencia Reforma

Lozano es pieza clave, pero aun sin él se compromete a pelear el título.

"Tenemos la necesidad de llegar hasta el final de la competencia para estar a la altura de lo que se espera de la Selección", dijo.