¡Deslumbrante! Fer Moreno expone su lado más atrevido en traje de baño pequeño

Ciudad de México.- Fer Moreno permitió que sus millones de seguidores captaran a todo color su verdadero encanto de pies a cabeza, en poca prenda. La influencer de Instagram se puso coqueta con su público al regalar una breve historia de su canal oficial en traje de baño, un diseño exageradamente pequeño que ajustó sus áreas delicadas para posterior verse en el espejo e idear una corta filmación, que funcionó para levantar suspiros como hipnotizar a los usuarios que testificaron a tiempo su 'videoclip'.

Desdichadamente su corta grabación desaparecerá en un par de horas, pero no cunda el pánico no todo son malas noticias, pues en la vigente redacción de esta nota que aparecerá en la sección deportiva de Debate la toma que 'Fershy' diseño para sus seguidores estará de forma permanente. La bella señorita se encontró con un encantador bañador en tono café que resaltó cada uno de sus lindos atributos, desde el primer minuto su bandeja de comentarios empezó a llenarse de comentarios de alabanza que hicieron sonreír a la mexicana que no tuvo la mejor reacción en primera persona.

Este jueves 17 de marzo del año en curso fue uno de aquellos momentos que Fernanda agradece, ya que la vida le permite vivir instantes de oro como oportunidades que multiplican su felicidad al convertirse en una situación fructífera para su carrera como instagramer. Este día fue muy bonito para Moreno, aunque llamó la atención la cita textual de su video al referir: "No me dejaron nadar con este traje de baño", aspecto que confundió a su gente, empero los mensajes que alabaron su persona no faltaron.

Fer Moreno encantadora en traje de baño

Captura de pantalla

Pese a dicha decisión la hermosa curva en sus labios no desapareció, Fer es mejor que una decisión así, entonces su mentalidad es poderosa como su inteligencia que no se dejó achicar, más bien siguió aprovechando su día preciso para continuar con el recibimiento de besos y comentarios de sus 'fans' por un día de mucho valor que prosiguió con una sesión de fotos en su habitación, previo a utilizar su vestido negro en transparencia para salir a cenar con amigos de su misma clase.

La belleza de Fer Moreno se describió en una misma toma, mientras se encontró en la mesa principal. Un día entero con muchas actividades divertidas no obtiene ninguna dama que ama su trabajo y forma de vida. Su manera de llegar al estrellato corresponde a su fino material en redes sociales como al participar en el programa de telerrealidad 'Acapulco Shore'. A sus 25 años 'Fershy' alcanza poco más de 1.1 millones de followers en su medio social. Fernanda nació un lejano 5 de octubre de 1997.

