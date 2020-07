Destituyen a entrenador por negarse a dirigir un partido en medio de COVID-19

Albania.- Este lunes el conjunto del FK Partizani de Tirana informó que el italino Adolfo Sormani dejaba de ser su entrenador luego de que se negara a estar presente en el banquillo de su equipo ante el partido contra el KF Tirana por miedo a contagiarse de Covid-19.

A través de las redes sociales del equipo albanés, no se explicó el motivo principal por el cuál terminaban su relación con el entrenador italiano pero de acuerdo medios locales el club no le pareció adecuada la manera en que decidió no estar presente en el partido. Con él se marcharon sus auxiliares Giovanni Mazzalla y Gabrielle Faccia.

"FK Partizani anuncia hoy la interrupción con efecto inmediato de la cooperación con el entrenador Adolfo Sormani y dos miembros del personal técnico, Giovanni Mazzella y Gabriele Faccia", se puede leer en su comunicado.

Al final el duelo culminó 1-1, pero con un equipo del FK Partizani algo parchado ya que las autoridades de salud solicitaron a 5 futbolistas de su equipo abandonaran el estadio ya que habían dado positivo por coronavirus. Por lo que tuvieron que verlo de lejos.

