"Destruyeron mi relación, ¿qué más quieren?" fueron las palabras del hombre descubierto en infidelidad por la Kiss Cam

Ecuador.- El video de la semana se la llevó un aficionado ecuatoriano que mientras disfrutaba de un juego de futbol fue captado por las cámaras de la televisora besando a una mujer que aparentemente esa su amante, luego de estos momentos tensos en su vida tuvo el valor de hablar a través de sus redes sociales, el joven conocido como Deyvi Andrade quiso aclarar la situación.

“En mi defensa, quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, y además, en el video no se ve ningún beso”, aseguró, y agregó: “Solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Soy inocente de la burla mediática, y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final”

Con ese claro mensaje de justificación, Deyvi Andrade aseguró que "La gente busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren?, Ojala les sirva porque le están haciendo daño a un hijo de Dios.

La respuesta de los usuarios que vieron la publicación no se hizo esperar, "El que destruyó todo fuiste tú, al engañar, al mentir al decepcionar a una mujer, las cosas siempre se saben, y lo que pasó con la cámara fue solo una simple coincidencias, que te han captado, el que hizo mal fuiste tú".

Arrepentido manda el mensaje pidiendo por el daño psicológico que han causado en él "No saben el daño psicológico que causan con el odio que echan hacia mí, todos fallamos y nos podemos arrepentir de corazón, Dios me da fuerzas"

Para finalizar publico una imagen en su Instagram donde se le ve junto a la quien es su pareja, acompañado de unas palabras hacia la mujer, "Quiero volver a vivir estos momentos junto a ti mi preciosa, estoy muy arrepentido, y así como salí en publico cometiendo esta burrada, así mismo te voy a pedir disculpas en vivo" dijo el joven en su mensaje.