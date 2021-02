Detienen a Ernesto Cázares ganador de la temporada 1 de Exatlón México en Veracruz ¿Qué pasó?

Veracruz.- Como si se tratara de uno de los delincuentes más buscados de todo Veracruz, así fue interceptado en una pizzería Ernesto Cázares, mejor conocido como el primer ganador del reality Show, Exatlón México de Azteca. Todo fue compartido por el atleta en sus redes sociales donde se vio como elementos del Ejercito Mexicano lo tenían detenido.

Este miércoles mientras se Casandra Ascencio y Christian Anguiano se jugaban a muerte por el auto que que había de regalo, en Veracruz Ernesto Cázares quien hace apenas unas semanas quedó eliminado de esa misma temporada era detenido por un par de elementos del Ejercito Mexicano que alegaban que al atleta estaba involucrado en un robo.

A través de las redes sociales de Ernesto se comenzó a transmitir una acalorada discusión entre las autoridades y el campeón de Exatlón México pues a su consideración, estas actuaron como si él fuera un delincuente. Y es que para la policía si lo era ya que las características coincidían con las que les habían dado. Ante eso solicitaron a Ernesto a salir de la pizzería para continuar con la revisión.

En el video, el atleta ya algo alterado por la forma, comenzó a grabar los rostros sus "captores" y les pidió sus nombres mientras seguía reclamando el mal trato. "Se me hace de muy mal gusto que me hablen así cuando yo sé que no hice nada", dijo.

Esas fueron sus últimas palabras en ese clip. Más tarde volvió a compartir uno donde explicó cómo pasó todo y que no había sido más que una confusión. Ya grabando desde dentro de la pizzería de donde previamente lo habían sacado, incluso grabó como los elementos del ejercito lo esperaron afuera para seguir vigilándolo y posiblemente seguirlo para confirmar que no fuera él el ladrón.

Al final el y sus amigos que lo acompañaban y que también fueron revisados pudieron llegar a su destino junto con las pizzas que habían ido a comprar. Ernesto Cázares finalizó el video asegurando que "El que nada debe, nada teme, ¿verdad?", dijo. "Mi etapa de delincuente ya pasó", finalizó.

Ernesto Cázares es uno de los personajes más icónicos de Exatlón México, uno también de los más queridos, haber logrado quedarse con el primer Exatlón le valió para estar dentro del gusto de los fans, además de siempre mostrar la humildad. Para este 4ta temporada fue parte de los invitados al reality para volver a competir por el cetro.

Su camino fue interrumpido antes de tiempo, pues quedó eliminador hace algunas semanas, sorpresivamente la producción hizo lo que necesitó para regresarlo y habilitaron las votaciones para que los fans hicieran su trabajo y lo regresaran. Así pasó pero no duró mucho y es que por segunda vez quedó fuera del programa pero ahora para siempre.