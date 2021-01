Devin Haney revela que ahora ya no tiene interés en pelear con Lomachenko

El año pasado, el estadounidense Devin Haney manifestó su interés en enfrentar a Vasiliy Lomachenko, pero éste prefirió medirse contra Teófimo López. Ahora Haney dice no tener interés en chocar con el ucraniano quien hasta octubre pasado era catalogado como el mejor boxeador Libra por Libra del mundo, según la revista Ring.

Así que Teófimo López no es el único campeón de peso ligero del CMB que no está interesado en pelear contra Lomachenko.

Lomachenko, quien en octubre de 2020 fue despojado de sus títulos por Teófimo López, es actualmente el contendiente número uno del Consejo Mundia de Boxeo, en división de peso ligero, pero el CMB no ha ordenado a López, su campeón franquicia de las 135 libras, ni a Haney, su campeón mundial de peso ligero, pelear contra el zurdo ucraniano.

Para Haney (25-0, 15 KOs), eso está bien, no verse forzado en enfrentar al ucraniano. El estadounidense recuerda que Lomachenko prácticamente lo ignoró cuando Haney era su retador obligatorio del CMB.

"Recuerdo en un momento en que Loma ni siquiera decía mi nombre", dijo Haney durante su intervención en el programa "The Ak & Barak Show". "Si yo fuera su obligatorio, él no diría mi nombre. Él no actuaría como si yo existiera. Entonces, es como, ¿siquiera quiero darte una oportunidad? ¿Te mereces una oportunidad ahora mismo?", se preguntó Haney.

“¿O quiero pelear con uno de estos chicos jóvenes, que en realidad están diciendo mi nombre y, ya sabes, arrojándome en el sombrero? En un momento, Loma ni siquiera me pondría en el sombrero de los chicos. Actuaría como si yo ni siquiera existiera. Entonces, es como, ¿realmente quiero darte una oportunidad?", señaló Devin.

Esos "chicos jóvenes" a los que se refire Haney son Teófimo López, Ryan García y Gervonta Davis.

El mexicano-estadounidense Ryan García (21-0, 18 KOs) se convirtió en el retador obligatorio por el título de Haney cuando se impuso por nocaut sobre el británico Luke Campbell en el séptimo round, el pasado 2 de enero en el American Airlines Center en Dallas, Texas.

García, de 22 años de edad, de Victorville, California, también se convirtió en el campeón interino de peso ligero del CMB atras dominar a Campbell (20-4, 16 KOs).

Con ese resultado, García se convirtió en el retador obligatorio de Haney, pero ahora Ryan quiere enfrentar a Gervonta Davis, de Baltimore (24-0, 23 KOs) en su próxima pelea. Davis es el campeón mundial de los pesos ligero y superpluma, de la AMB.

Lomachenko, de 32 años, busca la revancha con López (16-0, 12 KOs), quien venció al hábil zurdo por decisión unánime en su combate de unificación por el título de 12 asaltos y 135 libras el 17 de octubre en el MGM Grand Conference Center en Las Vegas, Nevada.

Lomachenko (14-2, 10 KOs) y sus manejadores no tenían una cláusula de revancha en su contrato para oponerse a López, quien no quiere darle al ex campeón la satisfacción de tener otra oportunidad contra él.

López retuvo su título de peso ligero de la FIB cuando derrotó a Lomachenko, además sumó el cinturón de la OMB.