Devin Haney expondrá su título mundial ante Yuriorkis Gamboa este sábado

El campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el estadounidense Devin Haney, expondrá su cinturóno, ante el dos veces ex monarca mundial cubano, Yuriorkis Gamboa, este sábado 7 de noviembre, teniendo como escenario el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, de Hollywood, Florida.

La contienda estelar, que es promocionada por Eddie Hearn, Matchroom Boxing, será transmitirda por la plataforma de streamingo DAZN.

Davin Haney (24-0, 15 KOs) regresa al cuadrilátero por primera vez desde noviembre de 2019, despúés de lesionarse el hombro derecho, al derrotar a Alfredo Santiago, en lo que fue su primera defensa de su título, en Los Ángeles, California.

La sensación de 21 años de edad, Haney tuvo una cirugía exitosa en la lesión y ahora está listo para reactivar su búsqueda para dominar las 135 libras, una división donde compiten grandes nombres.

"Yuriokis Gamboa es un peleador peligroso y experimentado", expresó Haney. “Es un ex campeón mundial unificado y ha estado en el ring con algunos de los mejores. Hirió a Terence Crawford, por lo que su poder no debe ser ignorado. Venció a Orlando Salido, que venció a Vasiliy Lomachenko. Hace menos de un año llevó a Gervonta Davis a la duodécima ronda, algo que nadie ha podido hacer", apuntó.

Indicó que Gamboa es un verdadero guerrero "y no lo tomo a la ligera. He llamado a todos los nombres principales y finalmente encontré a alguien que me desafiará por mi título. Tengo la intención de hacer una declaración en esta pelea. Mi hambre está en otro nivel. ¡Es hora de mostrarle al mundo quién es el mejor peleador del box y ese soy yo!"

SU DUELO ANTE GAMBOA

“Gamboa ha hecho mucho en el deporte, y el hecho de que le dio, a muchos peleadores, peleas difíciles, dice mucho de él. Quiero demostrar un punto en esta pelea de que mucha gente no menciona mi nombre entre los mejores del mundo, y estoy buscando cambiar eso presentando una actuación contra Gamboa que nadie ha visto antes", señaló Devin Haney.

Agregó que: "Respeto a Gamboa como peleador, pero en el ring, no lo respetaré en absoluto. En el ring es mi enemigo.

El retador Yuriorkis Gamboa (30-3, 18 KOs), el ex campeón unificado del peso pluma mundial y héroe cubano, luego de su medalla de oro olímpica, intentará convertirse en tres veces campeón mundial, en su tercera oportunidad, después de haber desafiado, sin éxito, a Terence Crawford y a Gervonta Davis, dos de los mejores peleadores en la actualidad.

En la misma cartelera, el peso pesado chino, Zhilei Zhang (21-0, 16 KOs), se medirá al jornalero estadounidense, Devin Vargas (22-6, 9 KOs), en un duelo pactado a diez asaltos.