Deyaris Pérez una verdadera modelo que juega para el Puebla Femenil

Puebla.- Con solo 25 minutos en 9 jornadas Deyaris Pérez es la sensación para el Puebla Femenil y como se ve no por su juego ya que no le han dado la oportunidad de demostrar su calidad de juego, pero donde si es una verdadera líder es en las redes sociales donde casi 100 mil personas están al pendiente de lo que sube.

Deyaris Pérez es una amante del futbol que vio su gran oportunidad en la Liga MX Femenil en este Apertura 2021 pero no ha sido como hubiera querido y es que no ha tenido las chances que hubiera deseado, Juan Carlos Cacho solo la ha puesto a jugar 25 minutos de 810 posibles, lo que habla de que su primera temporada no ha sido tan buena.

Pero Deyaris Pérez no es una desconocida del futbol pues antes de llegar a México probó suerte en Estados Unidos donde vio minuto con el Albion Hurricanes, United Alliance, Express Houston y el equipo de su escuela el North Channel Soccer Club.

Deyaris Pérez es una amante de las fotografías | Foto: Instagram Deyaris Pérez (@deyaris_arai)

Aún así ella desea continuar con su sueño de ser una de las mejores defensoras del circuito rosa. Deyaris Pérez es nacida en Texas y apenas tiene 23 años de edad por lo que el tiempo en el futbol lo tiene aunque de no ser así fuera de él tambien podría encontrar una nueva oportunidad y es que Deyaris Pérez es una modelo en potencia y sus redes lo confirman.

Deyaris Pérez se ha ganado el corazón de aficionados del Puebla y de muchos otros más luego de que sus redes sociales se hicieron virales pues la mexicana es dueña de una figura de envidia para hombres como para mujeres, evidentemente poco se ha visto en el campo por el tiempo de juego pero gracias a las fotos que gusta compartir deja claro que sin problema podría ejercer una carrera en el modelaje.

La jugadora no tema a presumir con sus mejores poses | Foto: Instagram Deyaris Pérez (@deyaris_arai)

Incluso alguna ocasión ha confirmado que tiene planes de llevar ese pasatiempo al siguiente nivel mientras tambien continua con sus estudios que por ahora sigue indecisa de tomar biología o enfermería lo que destaca sus ganas de seguir creciendo personalmente como profesional.

La defensora es amante del ejercicio fórmula que le ha funcionado para lograr esa figura pues cabe destacar que lo que se puede apreciar es por un esfuerzo total dentro del gym y ahora que el futbol le da más resistencia es una gran combinación para ella.

En su cuenta de Instagram donde tiene a más de 91 mil seguidores es común que se ve algo de su trabajo dentro del campo y tambien lo que hace fuera de él, con sesiones algo caseras tomadas por ella pero que de igual manera cumplen con su propósito, presumir su escultural figura y pronto estar dentro de las grandes empresas haciendo lo que más le gusta.

Deyaris Pérez se prepara para ser una gran jugadora en la Liga MX Femenil | Foto: Instagram Deyaris Pérez (@deyaris_arai)