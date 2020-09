Deyna Castellanos jugadora del Atlético de Madrid regala hermosa postal desde el balcón de su casa

Madrid.- La futbolista del Atlético de Madrid Femenil, Deyna Castellanos presumió su descanso con algunas fotografías desde la comodidad de su hogar, pero fueron más que eso pues sus seguidores quedaron encantados con las bellas postales y el color dorado que adquirieron las instantáneas con el atardecer en la capital de España.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter donde publicó las imágenes, en total fueron en las cuales se le descansado en el balón de su casa y de fondo la ciudad de Madrid, lugar donde vive desde principios de año con la contratación del Atlético de Madrid. Aun así su lugar en el equipo ha pasado aun segundo término para sus seguidores que alucinaron con lo bella y feliz que luce.

Utilizando un blusa blanca con encaje en la parte del abdomen mientras que hacía un pequeño contraste con un pantalón color café claro, sus tatuajes le daban un toque aun más interesante y por supuesto el color dorado otorgado de forma natural por el atardecer.

Deyna Castellanos jugadora del Atlético de Madrid | Vía Twitter

Los comentarios rápidamente fueron llegando a su red en donde la mayoría agradecían y la felicitaban por ser tan bella, muchos otros pedían porque pronto reciba la oportunidad de ser titular en el equipo. "Queremos verte jugar como titular... Paciencia, te lo mereces y lo vas a lograr! Saludos", "Una diosa en la cancha y una princesa como mujer", entre otros.

En las redes sociales la venezolana es una de las más seguidas del futbol español, solo en su cuenta de Twitter supera los 214 mil seguidores mientras que en su cuenta oficial de Instagram ya pasó el millón, evidentemente su paso de la Universidad Estatal de Florida al futbol profesional de una liga tan importante como es la española ayudaron a su difusión.

La futbolista cuenta con una gran comunidad en redes sociales | Foto Instagram

Apenas el pasado mes de enero fue su debut histórico con el Atlético de Madrid Femenil ante el Sporting Huelva, donde su equipo se alzó con la victoria de apenas 1-0, incluso tuvo la oportunidad de anotar pero definió mal frente al arco.

En México tiene reconocimiento pues también cuanta con seguidores aztecas esto luego de que se diera conocer que mantiene una amistad con la futbolista de Chivas Norma Palafox, con quien se le fue vista en una playa jugando futbol en alguna ocasión cuando la mexicana se encontraba retirada de las canchas para incursionar en el programa de televisión Exatlón.

Actualmente comparte los vestidores con otra mexicana en el Atlético de Madrid pues desde este año Charlyn Corral pasó a ser su compañera. Su realidad en el equipo no es mala pero no ha tenido la gran cantidad de minutos que quisiera pero aun así no despega el dedo del renglón hasta hacerse de un puesto titular en el conjunto colchonero.