Di María, Dybala y otras figuras en Europa que quedarán libres y todavía no tienen equipo

Paulo Dybala no renovó contrato con la Juventus y este jueves el club anunció de manera oficial su salida. A pesar de que los rumores lo han vinculado con diferentes clubes, el argentino todavía no llega a un acuerdo con ningún equipo, que lo ficharía "gratis" luego de que quedase libre.

Sin embargo, la 'Joya' no es el único en esa situación, pues varios jugadores destacados de Europa finalizaron contrato este jueves. Y aunque hay muchos rumores y especulación, hasta el momento son pocas las contrataciones que se han hecho oficiales tanto en el Viejo Continente, como en la MLS y en Latinoamérica.

Además de Dybala, otro caso destacado es el de Paul Pogba. El francés resultó un mal negocio para el Manchester United, que pagó 107 millones de euros por él y no recibió nada con su salida. Se espera que en próximos días se haga oficial su retorno a la Juventus.

Otro que finalizó contrato fue Ángel Di María, quien ya no continuará con el PSG después de 7 temporadas. Al argentino se le vinculó en algún momento con el Barcelona, pero Joan Laporta habría descartado la operación por lo que todo indica que también firmará con la Vecchia Signora.

En España, los casos más destacados son el de Luis Suárez y Ousmane Dembélé. El uruguayo se marchará como un histórico del Atlético de Madrid y los rumores lo vinculan con el River Plate, aunque también se habló de ofertas en la MLS y por ahora el delantero no ha confirmado su destino.

Mientras que en el caso del francés, su futuro sigue en el aire. Hasta este jueves 30 por la mañana, el jugador no había renovado contrato con el Barcelona, pero según medios en España el club todavía no se da por completo por vencido y las negociaciones no han concluido.

Te recomendamos leer

Marcelo e Isco, del Real Madrid; Witsel, del Borussia Dortmund; Franck Kessié, del AC Milan, y Andreas Christensen, del Chelsea, son otros nombres destacados de jugadores que quedaron libres. En el caso de los dos últimos, se especula que el Barcelona los busca pero sin concretarse nada por el momento.