Di María enojado por quedar fuera de nómina de Argentina para eliminatorias

Buenos Aires.- El experimentado mediocampista de la selección argentina Ángel Di María mostró este miércoles su frustración tras quedar marginado de la convocatoria para las dos primeras fechas de la eliminatoria sudamericana al Mundial Catar-2022.

"Es difícil de entender por qué no estoy convocado. Nunca me dieron la explicación de por qué no me llaman. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar", concluyó Di María en diálogo con Radio Continental.

La nómina anunciada el viernes último, que encabeza el astro Lionel Messi, tampoco incluye a otro histórico de la Albiceleste, Sergio Agüero.

"¿Con 32 años estoy viejo? Muchos dicen eso, pero demuestro en cada partido y cada fin de semana que no lo parezco, sigo corriendo de la misma manera. Demuestro un nivel para seguir estando al lado de Neymar y Mbappé", sostuvo el tres veces mundialista (Sudáfrica-2010, Brasil-2014 y Rusia-2018) y ganador de la medalla de oro olímpica en Pekín-2008.

El debut de Argentina será ante Ecuador el 8 de octubre en La Bombonera en Buenos Aires. El otro partido se disputará el 13 de octubre ante Bolivia en La Paz (3.600 m de altitud).

"A veces uno aguanta y aguanta las críticas, pero en un momento explotas y contestas, me quedé callado mucho tiempo. No le encuentro explicación", dijo el jugador del París Saint-Germain.

El 'fideo' explicó que vestir la casaca argentina es un objetivo permanente en su carrera.

"Cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador, sólo pienso en estar convocado. Es verdad que estuve 12 años, pero es mi sueño y quiero volver a estar", expresó.

"Amo estar en la selección y deseo con toda mi alma poder volver a vestir la camiseta de Argentina. Voy a dar el 100%", aseguró.