Diamante Pérez debutará en EEUU

El Diamante Pérez peleará en California.

Culiacán, Sinaloa.- Después de haber firmado contrato con la empresa estadounidense Last Round Promotion, el peleador culiacanense Jesús “Diamante” Pérez se prepara para combatir en la ciudad de Ontario, California.

Señaló que su próximo duelo será en el mes de septiembre ante un rival por definir.

“Aún no me han dicho nada sobre el oponente; tenemos un año de inactividad, pero he estado entrenando en el gimnasio y espero llegar en óptimas condiciones a la pelea”, externó Diamante Pérez.

En el combate que disputó el 14 de octubre de 2017, el pugilista culichi se impuso ante Alvin Tam, en el Genesis Centre, en Calgary, Canadá.

Jesús Pérez ha peleado ya siete veces en territorio canadiense. En mayo del 2016 empató con Mario Pérez en Fredericton.

"Estoy contento de que me den la oportunidad de pelear en Estados Unidos y voy a dar todo mi mejor esfuerzo por tratar de conseguir la victoria", externó El Diamante.