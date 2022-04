Diana Ordoñez y Casandra Montero disfrutan su primer llamado al Tricolor en Clasificatoria de Concacaf

Ser seleccionada nacional es entrega, trabajo, lucha y orgullo, así lo comentaron las futbolistas Diana Ordoñez y Casandra Montero, quieres por primera vez se integraron a la Selección Mexicana Femenil y debutaron con goles en esta Fecha FIFA durante el triunfo 0-11 sobre Anguila, en la última ronda de la Clasificatoria de la W Concacaf.

“Estoy inmensamente agradecida por haber sido considerada para formar parte de este gran equipo que dirige Mónica Vergara. Este grupo es increíble, son grandes personas, excelentes futbolistas y sé que desde hace tiempo se preparan para el certamen que viene pronto”, manifestó la nacida el 26 de septiembre de 2001 en Prosper, Texas, Diana Ordoñez es delantera, juega en el NC Courage en los Estados Unidos; se lució con doblete al minuto 56 y 67´.

Por su parte, Casandra Montero, mediocampista de las Chivas del Guadalajara de la Liga MX Femenil, nació el 31 de mayo de 1994 en La Antigua, Veracruz, se hizo presente en el marcador al 52’ y cumplió el objetivo de su vida, portar la casaca Tricolor con el cuadro absoluto que busca el boleto al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 de la FIFA.

La mediocampista de las Chivas se esfuerza en el terreno de juego Twitter @Miseleccionfem

“Me siento feliz, emocionada, agradecida con la vida y con Dios, porque estoy cumpliendo un sueño, un sueño por el que he luchado, trabajado. Lo he anhelado.Maribel Domínguez fue mi inspiración de niña, cuando la veía por televisión jugar me dije: algún día quiero estar en Selección Nacional y, ese día ha llegado, ahora lo disfruto”, explicó.

