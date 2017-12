Diego Alonso pone a Rayados como favorito en la final de Copa MX

Por el torneo que Monterrey hizo en el Apertura 2017, el entrenador de Pachuca, Diego Alonso, puso a Rayados como el favorito para ganar la final de la Copa MX que se disputará este jueves en el Gigante de Acero.

“Entendemos que Monterrey es favorito en esta situación. Es un equipo que ha hecho un gran torneo en liga y que hace 10 días que nos está esperando para poder jugar este partido. Tiene una pequeña ventaja en ese sentido, a su vez por el poderío que posee y con la calidad de sus jugadores. Es favorito pero intentaremos con nuestras armas, apelando a la competitividad de este equipo, al hambre de gloria y a tratar de darle pelea”, dijo el estratega en el día de medios.

El estratega de los Tuzos mencionó que el Monterrey puede tener una presión grande por haber caído en la final de Liga contra Tigres, y deberán hacer su papel para que les pese el día de mañana.

“Los escuché diciendo que estaban de pie. Lo que puede pasar es que tengan una presión enorme por lo que sucedió en el último partido de la final, quizá tengan una presión más grande, pero que la pueden canalizar de buena manera. Va a depender de nosotros cómo podamos hacer que esa presión sea para bien o para mal, así que trataremos de ponerla difícil a Monterrey”, señaló.

Ya para cerrar, Alonso reiteró que Jonathan Urretaviscaya no puede jugar por el acuerdo con Rayados que se dio en el Draft de verano.

“No es una decisión mía. Desde el Draft pasado hay un acuerdo entre Monterrey y Pachuca. No participó en el torneo regular y tampoco puede ahora. No sé si es por una cláusula, pero apenas terminó el Draft me comunicaron esa situación”.

Con información de Mediotiempo