Argentina tras ser humillada, este fue el mensaje de Maradona

Madrid, España.- Diego Armando Maradona no lo da todo por perdido. A pesar de la contundente derrota ante España, ese 6-1 que se llevó la Albiceleste de su visita al Wanda Metropolitano, el "Pelusa" dejó un mensaje de ánimo a sus compatriotas en las redes sociales.

El ex jugador y ex seleccionador escribió en Instagram: "En este momento lo único que queda es mejorar. Vamos Argentina, ¡¡¡siempre!!!". Mensaje al que acompañó con una imagen del once de Argentina que se midió a La Roja.