Diego Armando Maradona asegura que alguna vez fue llevado por Ovnis

Argentina.- Considerado uno de los mejores futbolistas en el mundo de todos los tiempos siempre que habla lo hace para dejar un legado, en esta ocasión Diego Armando Maradona se encargó de dejar para el recuerdo su anécdota de cuando fue abducido por extraterrestres.

En entrevista para el canal de televisión TyC Sports en la sección "Libero vs" el astro argentino fue entrevistado para conocer un poco mejor a la persona más que al futbolista.

Con una gran lista de preguntas el 'Pelusa' contestaba sin ningún problema y con cierto tono de agasajo ante las diversas interrogantes. El video de un poco más de una hora llama la atención una pregunta que el mismo Maradona se sorprende al responder y es que se le dice si alguna vez ha visto algún OVNI, a lo que responde de forma curiosa.

"No, no, para que vamos a inventar", pero su respuesta no quedó ahí "una vez con unas copas de más dije falte a casa 3 días, llegue al cuarto y dije, me llevaron los ovnis" inmediatamente suelta una sonrisa culminando con "qué se yo donde estuve, no te puedo contar".

La entrevista continuó con una serie de muchas más preguntas que el "10" contestó sin problema alguno.

Diego Armando Maradona es el actual Director Técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata de la primera división de Argentina. Hasta el momento su equipo se mantiene en la posición número 21 con 14 unidades resultado de 4 victoria, 2 empates y 10 derrotas. Su equipo tiene problemas serios de descenso que buscará solventar en la segunda parte del torneo.

Gimnasia y Maradona vuelven a la actividad el próximo 26 de enero de 2020 cuando recibe a Vélez en su campo en punto de las 14:00 horas tiempo de México.