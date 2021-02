Diego Armando Maradona era drogado para no molestara por las noches

Argentina.- Las historias al entorno de Diego Armando Maradona siguen saliendo a la luz, ahora fue cortesía de Griselda Morel quien es la psicopedagoga del hijo menor de Maradona, Diego Fernando. Ella dijo que personas que cuidaban al "Pelusa" lo drogaban por las noches para evitar que se levantara y diera molestias.

Según sus declaraciones afirmó que una de las empleadas de la casa donde vivía Diego Armando Maradona, le confesó lo que hacían los custodios con él y era darle unas pastillas mezcladas con alcohol lo que le provocaban estar prácticamente sedado por las noches y de esa manera no causara problemas.

"Monona (Milagro Rodríguez) nos empezó a contar que por ejemplo uno de los custodios, no dijo cuál, le pisaba las pastillas y se las ponía en la cerveza para que no joda de noche. Como Diego No dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego. Todo era demanda de Diego. Si Diego se levantaba a las 9 de la mañana y pedía una cerveza se la daban", eso fue lo que dijo y que Noticias Argentinas pudo recabar.

De esa manera la psicopedagoga deja en malas formas a los custodios del exjugador y pone en tela de juicio todas las declaraciones que hasta antes de ella se habían recogido. Además agregó que durante algunas visitas a la casa antes del fallecimiento pudo ver en más de una ocasión que personal le daba vino y otras bebidas con alcohol a Diego.

Para finalizar su declaración aseguró que esa casa siempre era una "mugre" por los que no había una verdadera intención por cuidar el bienestar de la salud de Diego Armando Maradona. También dejo claro que le confesaron que los golpes encontrados en él eran consecuencias de las caídas que el mismo Diego tenía pues ya no podía mantenerse por si mismo y era algo normal que se cayera en todos lados, agrega que le dijo Charly Ibañez (familiar de una expareja de Diego).

"Una vez Diego tenía como una quemadura del omóplato hasta el intercostal. Charly decía que era normal que Diego se cayera, que estaba acostumbrado"

Diego Armando Maradona falleció el pasado 25 de noviembre de 2020 luego las complicaciones de salud por las que tuvo que pasar. Días antes de morir había sido internado por un coagulo en su cabeza por lo que fue intervenido de urgencia, más tarde fue dado de alta y hasta ese momento todo era normal, sus médicos verían su recuperación algo seguro.

Con el tiempo las cosas fueron totalmente diferente, y por un paro respiratorio el hombre que le dio el segundo título mundial a Argentina en México 1986, la grandeza al Napoli, la garra a Sevilla, Barcelona, Boca Juniors y muchos otros equipos había muerto a los 60 años.