Diego Armando Maradona fue homenajeado en partido de Rugby

Australia.- El desafortunado fallecimiento de Diego Armando Maradona no solo se recuerda en el planeta del futbol profesional, sino también en el deporte de rudeza, y no nos referimos en el futbol americano, sino en el Rugby, y eso se presentó esta madrugada.

En el partido del Torneo de las Tres Naciones, el campeonato anual que se celebra con las presentaciones de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y el país sudamericano. Argentina. En el partido entre el equipo All Blacks de Oceanía y los Pumas de Argentina se observó un acto de solidaridad por parte de los neozelandés.

Antes de comenzar el partido, ambos equipos se reunieron en el medio campo del Estadio Mcdonals Jones, en formación protocolaria para mirar y tratar de intimidar al rival, pero el equipo de los negros realizó algo inesperado en apoyo a los argentinos por lo acontecido.

El capitán Sam Cane se acercó frente a los argentinos con un detalle que mereció los aplausos de los asistentes al mostrar una playera de la Selección de Nueva Zelanda con el apellido de Maradona y su mítico número 10 en la espalda, colocada al centro del terreno por su desceso el pasado miércoles a los 60 años.

Sin duda la muerte del "pibe de oro" fue un gancho al hígado para todos los vecinos argentinos, pues el equipo de los Pumas agradeció con un gesto de tristesa el acto que los rivales hicieron para ellos y toda su nación en general para Diego Armando Maradona.

A la hora del juego, los All Blacks se hicieron dominadores de todo el estadio del Sur de Australia, por su manera de ahogar a los Pumas que no pudieron meter las manos al caer por 38-0 el tercer duelo del campeonato de las Tres Naciones que no cuenta con la presencia de Sudáfrica, por la pandemia.

Cabe recordar que en este torneo 2020 la selección de Argentina ha participado en dos momentos únicos y ejemplares, primero al conseguir su primer triunfo, precisamente, contra Nueva Zelanda en la primera disputa 25-15 el 14 de noviembre y el acto respetable de su capitán Pablo Matera, al regalar su camiseta a pequeño aficionado en el empate 15-15 ante Australia.