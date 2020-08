Diego Armando Maradona pidió capítulos del "Chavo del 8" a cambio de una entrevista

Cuba.- Recientemente Diego Armando Maradona fue trasladado a Cuba para continuar con su Rehabilitación en su salud, pero al llegar a la Isla se pudo percatar que los servicios de televisión no eran los mejores ya que solo cuentan con canales locales sin acceso a canales de paga. Ante el hecho no desaprovechó la oportunidad de conseguir las temporadas del "Chavo del 8".

A través de las palabras del conductor Matías Martín titular del programa "Fugitivos", explicó que contactó al argentino para que le concediera una entrevista pero cual fue su sorpresa que Maradona accedería solo si le conseguía las temporadas completas del show mexicano en VHS.

"Le pidió a la producción todas las temporadas del Chavo del 8 en formato VHS", comentó Matías Martín. Quien añadió que Maradona le explicó que deseaba ver la serie mexicana mientras pasaba su tiempo en rehabilitación pero ante el sistema de televisión de Cuba eso le sería imposible. Hasta el momento se desconocer si la producción ya pudo conseguir dicha solicitud del argentino.

Maradona estuvo en México y fue técnico de Dorados de Sinaloa | Jam Media

Maradona como gran parte de Sudamérica han demostrado un gran cariño por el trabajo de Roberto Gómez Bolaños a través de sus show de televisión siendo el Chavo del 8 y el Chapilin Colorado los personajes más recordados por sus fans en otros países. Incluso el astro argentino tuvo la posibilidad de conocer a Chespirito antes de que falleciera.

En 2005 en una entrevista en el programa "La Noche del 10" fue donde se conocieron y Maradona le demostró su gran cariño y aprecio como persona y por el trabajo realizado en sus programas. Diego le regaló una de sus camisetas firmadas mientas que Roberto Gómez Bolaños también le llevó un regalo dándole un traje del famoso Chapulín Colorado.

"He pasado momentos duros en mi vida y cuando quería tener un poco de felicidad interior me ponía los videos de él y me hacía feliz. Lo adoro. Cuando me lo trajeron, era como que tocaba el cielo con las manos, de verdad. Pasarán muchos años y seguirá en mi corazón hasta mis últimos días porque lloro de risa con su humor, me hace mucho bien verlo. Cuando pasé momentos difíciles en mi vida, verlo me relajaba. Por ese motivo es que lo quiero tanto y me parece un genio total. Es de lo mejor", fueron las palabras del "Pelusa".

Roberto Gómez Bolaños murió en el 2014 y el mundo de la televisión y sus fans le recordaron de la mejor forma siempre apoyando su contenido. Recientemente se dio a conocer que en todo el mundo sus programas fueron sacados del aire por temas legales, mismo que la familia aclaró y que espera pronto volver a tenerlos en televisión de nuevo.

