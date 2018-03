"Le he dicho a Griezmann que no se vaya": Diego Costa

Madrid, España.- El hispanobrasileño Diego Costa desveló que Antoine Griezmann no ha comunicado en el vestuario que se vaya a marchar del Atlético de Madrid a final de temporada, destacó su importancia en el equipo y aseguró que lo mejor para él "es quedarse".

Diego Costa: “Griezmann me insistió para que viniera, ahora no me puede dejar solo”. pic.twitter.com/6Tvylv6HBc

Diego Costa: "Antoine Griezmann sabe que es importante para el Atleti. Cada uno busca lo mejor para él, pero para mí lo mejor sería que se quedara. Yo creo que se va a quedar. Antoine antes me llamaba y me decía si iba a ir al Atlético de Madrid. Ahora no me va a dejar solo"

"Griezmann sabe lo que le queremos y que es un jugador muy importante en el Atlético. Todavía está con nosotros y ojalá siga. Todavía no me ha dicho que se va a ir, él sabe lo importante que es y hacerlo sería una decisión suya. Yo estaría encantado de que se quedara, pero cada uno busca lo mejor para él y yo creo que es quedarse", manifestó.

En su comparecencia con la selección española a la que regresa nueve meses después, Diego Costa volvió a ser preguntado por la situación de Griezmann y acabó bromeando.

"Creo que se va a quedar Griezmann, porque antes me llamaba siempre para que volviera al Atlético y ahora no me va a dejar solo. Así que le he dicho que no se vaya", sentenció.