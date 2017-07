Diego Costa fichará por el Atlético

El Atlético está de lleno en el fichaje de Diego Costa, ahora mismo el gran objetivo del conjunto rojiblanco para la próxima temporada.

Es la principal petición de Simeone de cara a reforzarse en la temporada 2017-18, aunque el delantero del Chelsea no podrá jugar hasta el mes de enero. En el Atlético nadie habla ni de éste ni de otros posibles fichajes (Vitolo es el otro jugador elegido por el Cholo). Pero eso no significa que los dirigentes no estén trabajando para satisfacer al entrenador argentino. El Atlético tiene que ponerse de acuerdo con el Chelsea, ya que Diego Costa sólo tiene un pensamiento: vestirse de rojiblanco.

La idea del Atlético es clara al respecto: Diego Costa no jugará hasta enero, ya que la parte deportiva entiende que es lo mejor para él. En el club consideran que no sería aconsejable que Costa estuviera cedido en Brasil ni tampoco en China, donde podría abandonarse un tanto. Tampoco en un club de menor categoría en España. Ese tiempo ya pasó para el internacional español.

En el Atlético creen que lo mejor es que Diego Costa se ponga a las órdenes del Profe Ortega y esté cuatro meses tan sólo entrenándose. Dicho de otra manera, que en enero tenga hambre de competición y el delantero ansioso puede ser el mejor refuerzo posible.

Vía As.