Diego Dreyfus es atacado por ventilar las vacaciones de Javier Hernández junto a otra mujer que no es su esposa

Estados Unidos.- Lo que parecía solo diversión para Diego Dreyfus se convirtió en un ataque serio en su contra y es que los fans del futbolista mexicano le criticaron la acción de ventilar la intimidad de sus reuniones con el futbolista en donde invitaban mujeres como la modelo paraguaya Lourdes Motta para estar cerca del jugador mientras su aun esposa está sola en Australia.

Hace unos días Javier "Chicharito" Hernández, Diego y algunos otros amigos se fueron a unos días de descanso a las montañas nevadas de Utah, entre esos amigos iban incluidas 3 mujeres una de ellas la reconocida modelo Lourdes Motta, si bien en ese momento no había nada fuera de lo normal, todo comenzó a cambiar en perspectiva de los fans que vieron como Javier no compartió esos momentos en sus redes, mientras que Diego si.

Su amigo y coach se encargó de ventilar más de uno de los momentos íntimos de sus amigos en sus redes sociales en donde se puede ver que acudieron a una cabaña para pasar la noche pero las cosas subieron un poco de tono cuando el mismo Diego compartió como las 3 mujeres ya lucían menos ropa y se lanzaban a la nieve algo que replicaron sus amigos incluidos Chicharito.

Si bien esa historia ya han sido borradas, hubo quienes la pudo guardar y siguen por las redes, hay que aclarar que no hay nada explicito en esas imágenes per si hicieron que los fans estallaran por la falta de sensibilidad de Diego Dreyfus al compartir algo así cuando la relación del jugador y su esposa no está en los mejores términos.

Ante esa filtración voluntaria de las imágenes, algunos usuarios más dieron paso a la especulación de un romance de Chicharito y la modelo pues aunque no se vio nada comprometedor en las imágenes ellos llegaron a esa conclusión.

Algunos otros criticaron la manera en la que su "coach de vida" se la ha arruinado con decisiones que le han perjudicado más de lo que le han beneficiado. Curiosamente desde su llegada las cosas no han estado bien en el entorno del futbolista, desde su mal paso por el West Ham, el Sevilla y su salida de Europa y su contratación en el Galaxy, ahí la peor temporada en su carrera como profesional y ahora momento delicado con su familia.

"Yo opino lo mismo, una mala influencia para Chicharito", "Ese tal Diego siempre ha estado a favor de las relaciones abiertas es como puedo amar a una y a otra" y "Lo irónico es que este coach no pudo hacer ni papa para que chícharo no dejara ala mujer en plena sensibilidad y con dos bebes y para acabarla", fueron algunos de los comentarios sobre el coach de Javier Hernández

Chicharito no ha dicho nada al respecto, pero de acuerdo con su última publicación en su cuenta de Instagram agradece a sus familiares por estar en los momentos difíciles como ahora, algo que podría entenderse a la separación de la modelo australiana.

"Para mí, mi familia y mis amigos siempre ha sido lo más importante. Ellos me han dado la fuerza y la motivación para continuar siempre hacia adelante. Me siento afortunado y agradecido de contar con ellos en esta época difícil. ¡Podemos lograrlo juntos!", escribió el jugador, desde Estados Unidos.

En la otra parte del mundo, Sarah Kohan ha dejado claro que su mejor momento es ahora y con sus publicaciones en familia al lado de sus dos hijos y las casuales fotos en traje de baño que deja ver su escultural figura luego de dos embarazos.