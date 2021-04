"Diego Lainez, Edson Álvarez y Gerardo Arteaga están cerca de ir a Juegos Olímpicos"; Jaime Lozano

México.- Las fechas cada vez son más cercanas y Jaime Lozano y su equipo de trabajo lo saben por so han acelerado las charlas con los equipos europeos para la cesión de 3 futbolistas que dan la edad y puedan estar en Juegos Olímpicos. Como ya se había manejado, Diego Lainez, Edson Álvarez y Gerardo Arteaga son de los elegidos por el entrenador para llevarlos a Tokio y afirma que ya hay avances con sus clubes.

Jaime Lozano habló para Fox Sports sobre lo que le espera al Tri Olímpicos y sobre lo más nuevo sobre los refuerzos. Lo más destacado es que ya confirmó que se han acercado al Ajax, Betis y Genk para solicitar el préstamo de Diego Lainez, Edson Álvarez y Gerardo Arteaga para ser llevados a Juegos Olímpicos, hay que recordar que al no ser Fecha FIFA estos deben ser cedidos por el club totalmente.

"Gerardo Torrado está hablando con los clubes, sobre todo los 3 que dan la edad, Edson, Arteaga y Lainez. Ya se está hablando con los clubes, parece que va haber accesibilidad para vengan con nosotros a Juegos Olímpicos", comentó el estratega.

Los 3 futbolistas han tenido un cierre de temporada bastante agradable. Diego Lainez cada vez juega más en el Betis y ha logrado meterse en puesto europeos, recientemente Edson se convirtió campeón de Copa en Holanda y virtualmente ha logrado el título de la Eredivisie, por su parte Gerardo Arteaga hace unas horas logró también un título de Copa.

"CARLOS VELA, LO VEO DIFÍCIL, MÁS NO IMPOSIBLE"#AgendaFOXenCasa



La charla que tuvo @crh_oficial con Jaime Lozano; quien habló de los posibles refuerzos para México en Tokio 2020@MonicaArredondo @ruubenrod pic.twitter.com/Iyc3JcVGg8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 26, 2021

Además de los 3 jugadores ya mencionados, habló de los que podrían ser refuerzos para Juegos Olímpicos dejando aun en el aire quienes podrían ser, pero mencionó a Guillermo Ochoa, en la delantera también consideró a Javier Hernández ahora con su gran accionar en la MLS, al igual que a Henry Martín, incluso el nombre de Carlos Vela sonó de nuevo y podría ser una opción, complicada pero una opción aun así.

"No fue una prioridad para él, la Selección Mexicana nuevamente, entonces quién no quisiera tener a (Carlos) Vela en su equipo, es un gran jugador, es un crack pero lo veo difícil, más no imposible", comentó Jaime Lozano.

La Selección Mexicana tiene un mes para decidir a los jugadores que conformarán la lista de 18 jugadores para Juegos Olímpicos, 15 Sub-23 y 3 más refuerzos o esa combinación puede variar según el entrenador, pero siempre dejando el punto de los 3 refuerzos como fijos ya que no puede haber más pero si menos. México tiene su debut el próximo 22 de julio ante Francia en el arranque de Juegos Olímpicos.