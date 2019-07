Diego Lainez confiado en que esta temporada será la de él y el Betis

Sevilla, España.- El media punta mexicano del Betis Diego Lainez dijo este lunes que la próxima temporada será la suya y “la de todo el equipo” y que, si en lo personal quiere ser “parte importante” del conjunto bético, “en lo colectivo” persigue “lograr los objetivos” y clasificarse para Europa.

Lainez, quien llegó en el pasado mercado de invierno procedente del América de su país, reflexionó en la televisión del club sobre sus objetivos en los primeros días de la pretemporada bética en el complejo jerezano de Montecastillo y subrayó que la decisión de fichar por el Betis ha sido “la más importante” en su vida.

“Estoy muy convencido de estar aquí, quiero estar aquí muchos años, sólo pienso en el Betis y en dar lo mejor de mí todos estos años”, aseveró el jugador de Villahermosa, recién cumplidos los 19 años y a la hora de afrontar su primer curso desde el comienzo con el Betis.

Diego Lainez, quien en la pasada campaña jugó doce partidos de Liga, dos de Liga Europa y otros tantos de Copa del Rey, reflexionó sobre el grado de madurez alcanzado en su primer año en Europa y en la importancia de este crecimiento para afrontar retos personales y colectivos.

Tras unos primeros meses en los que alternó momentos de brillantez, buen fútbol y desparpajo con momentos en los que dejó de contar con asiduidad para el entrenador bético, Quique Setién, el futbolista mexicano asume esta nueva etapa con el primer objetivo de entrar en los planes de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', su nuevo técnico.

“También tengo retos personales, pero sin duda se van a ir dando poco a poco. Primero hay que ganarse el puesto y ya se verá en la cancha”, aseguró Lainez, “muy feliz' por la Copa Oro lograda por su país al derrotar a Estados Unidos, “por todos los compañeros y también por Andrés (Guardado), que es parte de este equipo”.

Sobre la pretemporada que acaba de comenzar, destacó su intensidad y que ello “es parte de lo que quiere el nuevo cuerpo técnico”, y agregó que, además de al ritmo, los jugadores se están adaptando “lo más rápido posible” a la idea de juego de Rubi, que apuntó que les gusta mucho.

En su primera pretemporada en Europa, señaló que gracias a sus compañeros está muy integrado, que está “trabajando para hacerlo lo mejor posible” y que ya ve los resultados en el seno de un equipo que calificó de “muy bueno como grupo, dentro y fuera de la cancha”.

“La pasada temporada empecé jugando mucho y de muy buena manera. Después un poco menos, aunque cuando me tocó entrar lo hice bien y eso es parte de compañeros, que siempre nos apoyan”, ilustró sobre el valor del grupo Lainez.

Sobre Rubi, indicó que “ha hablado con la mayoría del equipo y le gusta hablar con el jugador” y que a él le ha transmitido “mucha seguridad” en su estilo de juego, por lo que se mostró “muy contento de tener un entrenador como él y seguir aprendiendo para crecer”.

Diego Lainez, quien tiene contrato con el Betis hasta 2024, abundó en lo que ha aprendido hasta en los momentos menos buenos para afrontar una nueva temporada con la intención de dar su mejor versión y agradeció “el respaldo del club y de la afición”, con la que afirmó sentirse “muy identificado”.

Respecto a los comentarios en México sobre si su decisión de fichar por el Betis pudo ser un error, manifestó que en su país “la prensa es así”, que eso le ha tocado y que lo considera normal y una prueba de exigencia que él ha decidido tomársela a bien.

Cuando estaba en América, igual me exigían como si fuera un veterano, pero me sirvió para crecer y en mi otra temporada me encontré muy bien, fuimos campeones, fui titular, y eso me ayudó muchísimo también. No soy de esconderme a la presión, me gustan ese tipo de cosas”, subrayó.