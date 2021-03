Diego Lainez destaca que lleva un muy buen año con más regularidad

Sevilla, España.- El mexicano Diego Lainez del Real Betis, destacó este miércoles el “buen momento” de su equipo, sexto clasificado de LaLiga, y el suyo personal, ya que desde el inicio de 2021 se asentó en el equipo y está teniendo “un año muy bueno”, con “más regularidad” y “una madurez que ha ido en progresión”.

Diego Lainez, que, procedente del América, llegó a España en enero de 2019 como gran apuesta de futuro del club verdiblanco, afirmó a la radio del Betis que el equipo está “en una buena posición” y deben enfocarse “en seguir sumando puntos” y centrarse en sí mismos, porque “seguro” que así “las cosas vendrán para bien”.

Me he sentido muy bien, pero toca seguir trabajando y poniendo todavía más compromiso por mi parte. ¿Qué ha cambiado? Son muchas cosas: la adaptación a LaLiga, el trabajo de cada semana con el equipo y de otros aspectos para mejorar ciertas cosas de mi juego que a lo mejor me podían favorecer. Me lo dijeron los entrenadores y lo logré captar”, explicó.