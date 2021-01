Diego Lainez es positivo a Covid-19 en su mejor momento con el Betis

Sevilla, España.- Este jueves el mexicano Diego Lainez confirmó que ha dado positivo a su prueba de Covid-19 por lo que ha sido puesto en observación y cuidado médico en espera de mejorar su estado de salud. Este significa que luego de 7 partidos jugados como titular, el azteca romperá su mejor racha desde que llegó a Europa.

A través de su cuenta de Instagram confirmó la noticia que muy temprano había comenzado a circular sobre que él era uno de los afectados por parte del Betis. En su mensajes explica que se encuentra bien y con algunos síntomas leves pero que no hay mayor problema, asegura que regresará más fuerte a sus actividades.

"Hola amigos! quiero informarles por éste medio que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en cada, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar en el equipo. Pero regresaré más fuerte y con más ganas. Gracias por sus mensajes, abrazo a todos", escribió el jugador.

Este parón llegó en el peor momento para su carrera, Diego Lainez al fin había encontrado una regularidad con el Betis, al punto de lograr 7 partidos seguidos como titular y no solo eso ya que había ganado la confianza de su entrenador para los duelos importantes. Eso le había traído mucho contacto bueno en el futbol europeo.

Si bien sus funciones no son anotar goles si es una de los puentes para llegar a a conseguirlos, ya sea con faltas sobre él y asistencias directas para gol. Ahora deberá esperar al menos 10 días antes de que se pueda considerar volver a convocarlos, siempre y cuando en una segunda prueba su resultado sea negativo.

Por lo que podría estar fuera hasta dos semanas lo que afectaría directamente su nivel y ritmo. De momento el Betis no ha emitido ningún mensaje acerca de la baja de su futbolista pero por lo pronto se perderá el duelo ante el Villarreal el próximo domingo.

Su hermano, Mauro Lainez quien recientemente llegó al América también presentó un caso similar con el virus en donde fue baja para las Águilas por la enfermedad dejándolo fuera de la Concachampions del 2020.